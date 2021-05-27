Mihail Bulgakov'un kitabının giriş cümlesi Rusya'da tabela oldu

Mihail Bulgakov’un başyapıtı Usta ile Margarita’nın açılışında yer alan"Yabancılarla sakon konuşmayın" Moskova’daki Patriarşiye Göleti’ne çok özel bir tabela yerleştirildi.

Mihail Bulgakov’un başyapıtı Usta ile Margarita bu cümleyle açılıyor: Romanın "Yabancılarla Sakın Konuşmayın" adlı ilk bölümünde bir edebiyat dergisinin genel yayın müdürü, Mihail Aleksandroviç Berlioz ile bir şair, İvan Nikolayeviç Ponirev İsa’nın varlığıyla ilgili tartışırken karşılarında gizemli bir yabancı beliriyor...

Bir süre sonra yabancının Şeytan olduğunu, yanında asistanı Korovyev, iki ayak üzerinde yürüyen ve "domuz yavrusu kadar iri bir kara kedi" ile çırılçıplak bir cadıyla Moskova’ya indiğini anlıyoruz.

Tüm hikâyenin başlangıç noktası olan Patriarşiye Göleti’nde 2012 yılında bir gece bir tabela beliriyor:

"YABANCILARLA SAKIN KONUŞMAYIN"

"Yabancılarla Sakın Konuşmayın" yazan ve görselinde Profesör Woland (Şeytan), Korvyev ve siyah kedinin göründüğü tabelayı, gölette Bulgakov’a dair herhangi bir anıt olmamasına sinirlenen bir vatandaş koyuyor.

Mihail Bulgakov

ÖLÜMSÜZ ESERE SAYGI

Daha sonra belediye tabelanın orada bulunmasının herhangi bir yasayı çiğnemediğini, aksine Bulgakov’un ölümsüz eserine bir saygı duruşunda bulunduğunu söyleyerek tabelayı indirmeyeceklerini açıklıyor.

ROMANA DAVET...

Böylece tabela Patriarşiye Göleti’nde hâlâ duruyor. Yolu düşen meraklı okurlar uğrayabilir. Yolu düşmeyecek olanları ise Bulgakov’un sözleriyle romanın büyülü sayfalarına davet ediyoruz...

Ergül Tosun

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