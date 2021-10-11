Milton Mayer'ın Nazi Almanya'sı romanı: Özgür Olduklarını Sanıyorlardı

İngiliz yazar ve romancı Milton Mayer'ın Özgür Olduklarını Sanıyorlardı adlı kitabı, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki Hitler'e ve onun ideolojisine ayna tutuyor.

Frankfurt Üniversitesi’nde araştırma profesörü olan Milton Mayer, Kronenberg adındaki küçük bir kasabada yaşadığı sırada 10 Alman ve onların 1933-1945 yıllarındaki hayatları üzerine bir çalışma yapar. Roman, 18 Ekim'de raflarda olacak.

Mayer, bu insanları Nazi yapan şeyin ne olduğunu merak etmiştir ve bu kişilerle yaptığı savaş sonrası röportajları temel alan bir kitap yazar. Onlarla Nazilik, Nazi Almanya’sının güç kazanması, kötülüğün kitlesel yükselişi üzerine yaptığı söyleşiler bu kitabın temelini oluşturmaktadır.

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"NAZİ DENEN KORKUNÇ CANAVAR"

"Nazi denen bu korkunç canavar ruhlu adamı hep görmek istedim. Onunla konuşmak ve onu dinlemek istedim. Onu anlamaya çalışmak istedim. İkimiz de insandık neticede."

Ergül Tosun

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