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    Milyonlarca okura ulaşan Gurur ve Önyargı romanının yazarı: Jane Austen

    İngiliz edebiyatının en önemli kadın yazarları arasında yer alan Jane Austen'ın bugün 205'inci ölüm yıldönümü...
    • Özel İçerik
    • 19.07.2022 - 09:14
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    Milyonlarca okura ulaşan Gurur ve Önyargı romanının yazarı: Jane Austen

    İngiliz yazar Jane Austen, 1775’te İngiltere’de, Steventon’ın Hampshire kasabasında doğdu. Altısı erkek, ikisi kız sekiz çocuklu bir ailenin ikinci kızıydı. Jane’in en yakın arkadaşı, kendisi gibi hiç evlenmeyen ablası Cassandra oldu.

    Yazar, 205 yıl hayatını kaybetti...

    Reading’deki Manas­tır Okulu’na gönderilen Jane, daha sonra eğitimini evde sür­dürdü. Yazarın en önemli romanı olan Aşk ve Gurur, yayınlandığında büyük yankı uyandırdı ve milyonlarca kişi tarafından okundu.

    Bu ünlü roman, daha sonra filmlere de konu oldu ve aynı başarıyı beyaz perde de gösterdi. Müthiş bir aşk konusuyla öne çıkan Aşk ve Gurur, yazarına da büyük bir ün kazandırdı. Öyle ki, roman günümüzde bile hala en çok okunan dünya klasikleri arasındaki yerini koruyor.

    Austen, günün toplumsal ve siyasal olaylarından uzak, sıra­dan bir yaşam sürdü ama canlı ve sevgi dolu aile çevresi onu roman yazmaya özendiren elverişli bir ortam sağladı.

    Milyonlarca okura ulaşan Gurur ve Önyargı romanının yazarı: Jane Austen #1

    Edebiyatı...

    Roman­larında işlediği yerler, karakterler ve konular, çevresindeki küçük toprak sahipleri ve taşralı din adamlarına özgü, köyden, komşulardan, taşra yaşamından oluşan bu dünyadan alın­­maydı.

    Austen’ın, 1802’de Hampshire'lı bir ailenin genç vâ­risi Harris Bigg-Wither’la evlenmeyi kabul ettiği, ama ertesi sabah fikrini değiştirdiği söylenir

    Ayrıca, âşık olduğu biri­nin çok kısa süre sonra öldüğü yolunda da birbiriyle çelişen öy­küler vardır. Austen’ın ilk romanı Sağduyu ve Duyarlık 1811’de yayınlandı.

    Milyonlarca okura ulaşan Gurur ve Önyargı romanının yazarı: Jane Austen #2

    Sayfa: 456

    Emma...

    Bunu 1813’te Aşk ve Gurur, 1814’te Mans­field Parkı, 1815’te Emma, ölümünden sonra 1817’de Nort­hanger Manastırı izledi.

    Jane Austen öldü

    Austen, 1817’de sağlığı iyice kötüle­ştiği için son yapıtı Sanditon’u yarım bırakmak zorunda kal­dı. 18 Tem­muz 1817’de öldü ve Winchester Katedrali Mezar­lı­ğı’na defnedildi.

     


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