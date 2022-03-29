Min Jin Lee’nin birçok dile çevrilen, uluslararası çok satan romanı: Paçinko

Min Jin Lee’nin birçok dile çevrilen, uluslararası çok satan romanı: Paçinko

Japonya’ya göç eden Koreli bir ailenin hikayesini görkemli bir destana dönüştüren Paçinko zengin dili ve derin duygulara hitap eden anlatımıyla bir aşk, fedakârlık, hırs ve sadakat öyküsü…

Japonya’ya göç eden Koreli bir ailenin hikâyesini görkemli bir destana dönüştüren Paçinko zengin dili ve derin duygulara hitap eden anlatımıyla bir aşk, fedakârlık, hırs ve sadakat öyküsü…

1900'lerin başında, Koreli sakat bir balıkçının kızı Sunja, evlerinin yakınındaki denizkıyısında karşılaştığı zengin bir yabancıya âşık olur. Bu gizemli adam, genç kadınabüyük vaatlerde bulunarak onu baştan çıkarıp hamile bıraktıktan sonra aslında evliolduğu açığa çıkar.

Çok sevdiği ailesini bu planlanmamış hamilelikle utandırmakistemeyen Sunja, kurtuluşu genç ve hasta bir bakanın kendisini Japonya’yagötürmeyi teklif edişinde bulur. Sunja, evini terk etmesi ve oğlunun imtiyaz sahibibabasını reddetmesi anlamına gelen bu kararı aldığında yankısı nesiller boyusürecek dramatik bir destanı da başlatmış olur.

KÜLTÜRÜN KAPISI

Hareketli sokak pazarlarından Japonya'nın en iyi üniversitelerinin salonlarına ve yeraltı suç dünyasının paçinko odalarına dek iz süren bu eser, okurunu Japonya’da yaşayan Koreli göçmenlerin hayatına dahil ediyor.

Lee'nin karmaşık ve tutkulu karakterleri vasıtasıyla yoksulluk, istismar, savaş, intihar ve servet birikiminin birden fazla nesil üzerindeki etkisine tanık olurken bize çok uzak görünen bir kültürün kapısını aralıyor.