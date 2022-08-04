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    Mine Söğüt'ün Beş Sevim Apartmanı ve Kırmızı Zaman kitapları

    Yazar Mine Söğüt'ün Beş Sevim Apartmanı ve Kırmızı Zaman kitapları yeniden basılarak, okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 15:18
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    Mine Söğüt'ün Beş Sevim Apartmanı ve Kırmızı Zaman kitapları

    Beş Sevim Apartmanı ve Kırmızı Zaman, çok okunan iki önemli kitap olma özelliği taşıyor. Bu iki kitabın baskısı tekrar yapıldı ve okurlarla yeniden buluştu. Yazar Mine Söğüt'ün sevilen eserlerinden olan kitaplara bakalım..

    Kırmızı Zaman / Mine Söğüt

    Kırmızı Zaman renkler ve isimlerle, sözcük ve sözlüklerle, söylence ve gerçeklerle, efsane ve inanışlarla örülü, kadim zamanlarla günümüzden hikâyeleri İstanbul'da kesiştiren bir roman. Yahut gerçeğin karanlık gölgesinin vurduğu bir masal… Sergilediği sınırsız düş gücüne karşın katı gerçeklere de yer vermesiyle yayımlanalı beri güncelliğini ve özgünlüğünü koruyor.
    Mine Söğüt ün Beş Sevim Apartmanı ve Kırmızı Zaman kitapları #1

    Beş Sevim Apartmanı

    Mine Söğüt'ün 2003 yılında yayımlanan ilk romanı Beş Sevim Apartmanı okurları cinperi âleminde ağırlayıp büyülemeye devam ediyor.

    Mine Söğüt ün Beş Sevim Apartmanı ve Kırmızı Zaman kitapları #2


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