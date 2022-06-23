Minik okurlara tavsiye kitap serisi: Kral

Her çocuğun hayatına dokunabilmek ve yüzünde tebessüm oluşturabilmek için çocuk masalları anlatan yazar Filiz Macit'in yeni kitapları Kralın Kayıp Tacı, Kralın Büyük Yatağı ve Kralın Sihirli Sandğı.

Filiz Macit’in çocuklar için kaleme aldığı Kralın Kayıp Tacı, Kralın Büyük Yatağı ve Kralın Büyülü Sandığı kitapları, hem minik okurların hem eğitimcilerin hem de ailelerin büyük ilgi gösterdiği çocuk serisi.

Tüketim alışkanlıkları, sevdiklerimizle birlikte olmanın değerini, hediye vermenin ve hediye almanın, sevgi, dayanışma ve dostluğun öneminin anlatıldığı hikayeler de bakalım kralı neler bekliyor. Maceraya katılmak ve krala eşlik etmeye hazır olun.

Eğlenin, öğrenin

Yaz tatilinde çocukların severek okuyacağı üç seriden oluşan kitaplarla hem öğrenecek hem de eğleneceksiniz.