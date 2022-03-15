Kanadalı yazar Miriam Toews’un şoke edici, dokunaklı romanı Konuşan Kadınlar, Bolivya’da dış dünyaya son derece kapalı bir yaşam süren bir kolonide yaşanan dehşet verici gerçek bir olaya dayanıyor.

Kolonideki sekiz erkeğin, topluluklarındaki küçük kızları ve kadınları hayvan anestezisi kullanarak bilinçsiz hale getirdikten sonra onlara yıllar boyu tecavüz ettiği olaydan yola çıkan roman, cahil bırakılmış, baskılanmış kadınların ilham verici çare arayışlarının yanı sıra terk edip gitmenin zorluğunu da sayfalarına taşıyor.

Güçlü kaleminin ucunda gerçeği kurguyla, acıyı mizahla zarif bir şekilde harmanlayan Miriam Toews’un dünyada da çok ses getiren Konuşan Kadınlar romanı, Türkiye’de Kafka Kitap logosuyla yayınlandı.

YAŞANMIŞ BİR OLAYDAN ESİNLENDİ

Kafka Kitap’ın Türkiye’deki edebiyatseverlerle buluşturduğu Miriam Toews’un Konuşan Kadınlar’ı, İngilizce aslından dilimize Gül Korkmaz çevirdi. Dünyaca ünlü yazar MargaretAtwood, Konuşan Kadınlar’ı "Yaşanmış bir olaydan alınan ilhamla yazılan, hem büyüleyen hem hüzünlendiren hem de okurunu şoke eden bir roman." şeklinde niteliyor.

GÖRÜNEN SİHİRLİ İKSİR

The Washington Post yazarı Ron Charles ise Kanadalı usta kalem için "Yaratıcılık,Toews’in çanağında gözyaşları ve kahkahalarla karıştırılarak yaşamın özü gibi görünen sihirli bir iksir hâline getirilir." diyor.

KİTABA DAİR...

2005 ve 2009 seneleri arasında, Bolivya’da ücra bir Mennonit* kolonisi olan Manitoba’da pek çok kız çocuğuyla kadın, sabahları uyuşukluk hissi ve acıyla uyanıyordu. Bedenleri çürük ve yara içindeydi; geceleri saldırıya uğruyorlardı. Önceleri saldırılar hayaletlere ve iblislere dayandırıldı.

Koloninin bazı üyeleri, kadınların günahları yüzünden Tanrı ya da Şeytan tarafından cezalandırıldığına inanıyordu; çoğu, kadınları dikkat çekmek ya da yaptıkları zinaların üstünü örtmek için yalan söylemekle suçladı, bazılarıysa her şeyin dişilerin vahşi hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü.