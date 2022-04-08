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    Mistik birleşmenin felsefesi: Yeni Platonculuk

    Plotinus’un düşünce tarihinde bıraktığı derin izleri keşfetmek ve felsefesini anlamak isteyenler için eşsiz bir başlangıç kitabı…
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 12:16
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    Mistik birleşmenin felsefesi: Yeni Platonculuk

    Roma’da Tinsel Direktör olarak anılan, Platon’a olan hayranlığı yüzünden okuluna Yeni Platonculuk adını veren Plotinus mistik felsefesiyle Yahudi, Hıristiyan, Müslüman filozoflara ve gnostiklere yüzyıllar boyunca esin kaynağı olmuştur.

    Plotinus, Enneadlar’ıyla “Bir”in tezahürünün muhteşemliğini ve beşeri nefsi gerçek bir arınmayla Bir ile yeniden bütünleşmeye götüren uzun ve zorlu yolu bizlere tasvir eder.

    Kendinden önce gelen tüm felsefi akımları kucaklayan ve birçok noktada Tibet Hikmeti’ne, sessizliğin sesine benzerlik gösteren öğretisinde insanlığın macerasının bütün şiirini ve diyaloglarını bulabilirsiniz.

    Mistik birleşmenin felsefesi: Yeni Platonculuk #1

    Sayfa: 88

    Başlangıç kitabı

    Platon’a olan hayranlığı yüzünden okuluna “Yeni Platonculuk” adını veren, insan zihninin merak ettiği her sorunu geniş ve derin bir anlayışla incelemiş bir düşünür olan Plotinus’un düşünce tarihinde bıraktığı derin izleri keşfetmek ve felsefesini anlamak isteyenler için eşsiz bir başlangıç kitabı…

     


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