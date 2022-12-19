Mithat Samsama başarı dolu hikayesini, Hayalin Gerçeğe Yolculuğu kitabında anlatıyor

Başarılı modacı ve iş insanı Mithat Samsama'nın Hayalin Gerçeğe Yolculuğu adlı kitabı, ünlü modacının başarı hikayesinden oluşuyor. Kitap aynı zamanda gençlere de yol gösteriyor.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap bir başarı hikayesinden ileri gelmektedir. İnsanın hayalleri var oldukça kendisi de var olur. Bunun için hayallerimizin peşinden gitmek, onlara ulaşmak bir insan için hazzın en doruğu olabilir. Öte yandan yılmadan, usanmadan ve umutsuzluğa kapılmadan uluşılan hedefler, kişiyi dünyada mutlu kılmanın yegane yoludur...

Ünlü modacı ve girişimci ve iş insanı Mithat Samsama da hayallerin peşinde koştu ve "Başarabilirim" düşüncesiyle yola koyuldu. Birikimlerini, tecrübelerini Hayalin Gerçeğe Yolculuğu adlı kitapta topladı. Bu kitap hem okuyanlara rehberlik ediyor hem de direnç veriyor.

Bu sözler Mithat Samsama'nın...

Aidiyet duygusunun önemi

"Kazandığım birikimlerin ve tecrübelerin benimle birlikte kaybolmasına gönlüm razı olmadı. Dolayısıyla bu bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşma isteği elinizdeki kitabın doğmasına vesile oldu. Kurumsallaşma başta olmak üzere, Aile şirketi yönetimi, markalaşama, tasarım, pazarlama ve üretim aşamaları, aidiyet duygusunun kazandırdıkları, kurum kültürünün kalkınma ve ilerlemedeki önemi, başarıya giden yolu açanlar ve tıkayanlar gibi konularda bizzat yaşayarak tecrübe ettiğim deneyimlerimin sizlerin nezdinde bir karşılık bulacağına ve faydalı bir araca dönüşeceğine inanıyorum."





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Bir başarı hikayesi

İş adamı Mithat Samsama, Güneydoğu’da Kommagene Medeniyeti’nden süregelen güçlü tarihsel birikime ev sahipliği yapan topraklarda başlayıp, küçük yaşlardan itibaren İstanbul’da devam eden yaşam yolculuğunda, 35 yıl önce çırak olarak girdiği tekstil ve hazır giyim sektöründen bir dünya markası yarattı ve modanın kalbi Milano’ya kadar uzanmayı başardı.

Eğitime olan inanç

Eğitime olan inancını asla yitirmeyen ve iş hayatıyla birlikte eğitimine devam eden Samsama, açıktan ortaokulu, sonrasında Akşam Lisesi’ni bitirdi. Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler, Reklam ve Tanıtım Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisansını tamamladı. Samsama, şimdi ise tecrübelerini üniversiteli gençlerle paylaşıyor.

Bir yandan Aile şirketi anayasası ve Aile Anayasası şeklinde yönetim ilkelerini hazırlarken, Hayat Boyu Eğitim ilkesi doğrultusunda çalışanların eğitimini ve gelişimini sürdürmek için CUNO Akademi'yi kurdu. Birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde yer alarak, Mükemmellikte Kararlılık belgelerini aldı.

"Her işin başlangıcı hayal etmekle başlar"

35 yıllık deneyim, bilgi ve tecrübelerini Hayalin Gerçeğe Yolculuğu adlı eserinde bir araya getiren Samsama, "Her işin başlangıcı hayal etmekle başlar. Hayal dediğin şey içindekini, gönlündekini aklınla ve mantığınla birleştirmektir. Asıl hayal ise insanın kendisini bir davaya adamasıdır. Allah insana hangi konuda bir yetenek veriyorsa o alanda başarı da veriyor. Önemli olan sizin hangi alana ilgi duyduğunuzdur. 33 yıllık bir deneyimle tekstil ve hazır giyim sektöründe çırak olarak başladığım iş hayatına, girişimci bir ruh ve sistematik bir bakış açısıyla kurumsallaşma yolunda ilerlerken aynı zamanda, küresel bir marka olma hedef ve vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Başarıya giden yol...

Mithat Samsama; "Kurumsallaşma başta olmak üzere, aile şirketi yönetimi, markalaşama, tasarım, pazarlama ve üretim aşamaları, aidiyet duygusunun kazandırdıkları, kurum kültürünün kalkınma ve ilerlemedeki önemi, başarıya giden yolu açanlar ve tıkayanlar gibi konularda bizzat yaşayarak tecrübe ettiğim deneyimlerimizi gençlerimizle paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aile anayasası ve kurumsal kimlik

Uzun yıllar aile şirketlerini incelediğini bu konuda araştırmalar yaptığını ve şirket için anayasa belirlediğini anlatan Mithat Samsama, "Aile şirketleri mutlaka yazılı olarak bir Aile Anayasası ve Aile Şirketi Anayasası olmak üzere iki farklı anayasaya sahip olmalıdır. Bu anayasalar aileye ve şirkete kurumsal bir kimlik ve kültür kazandırırken, diğer taraftan uluslararası bir sisteme sahip olmalarını sağlayacaktır. Aile şirketlerindeki kavgaların çoğunun, şirketi oluşturan bireylerin geçmişten kurtulamamalarıdır. Batmış aile şirketlerine baktığımızda ise en önemli sebeplerin başında, şirketi oluşturan kardeşler arasındaki iktidar hırsı, kıskançlık veya dedikodudan kaynaklanan kavgalar olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.