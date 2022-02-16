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    Miyase Sertbarut’un yeni kitabı: Cesaret Oyunu

    Çocuk ve gençlik edebiyatının usta kalemi Miyase Sertbarut’un en sevilen eserlerinden Ünsüz Youtuberın Günlüğü serisinin yeni kitabı Cesaret Oyunu Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 13:58
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    Miyase Sertbarut’un yeni kitabı: Cesaret Oyunu

    Ünsüz Youtuberın Günlüğü – Cesaret Oyunu’nda artık liseli gençler olan Ezgi ve arkadaşları bu kez telefonlarına gelen gizemli mesajlarla yeni bir maceraya atılıyor. Ezgi ve ekibi bu kez lisede…

    Okullarının adı Mermerciler Lisesi olsa da mermer ocağında dinamit patlatmaya niyetleri yok. Ama telefonlarına gelen mesajlara kafa patlatacakları çok açık! Bu mesajları yollayan kim?

    Cesaretlerini kim yokluyor? Onları aptalca şakalara yönlendiren bir telefon uygulamasının kime ne faydası var? Eğer bu bir tuzaksa kimler tuzağa düşecek? Hadi hep birlikte “play” tuşuna basalım, Mermerciler Lisesi’ndeki şamatayı kaçırmayalım.

    Miyase Sertbarut’un yeni kitabı: Cesaret Oyunu #1

    Sayfa: 152

    "OKURU MOTİVE EDECEKTİR"

    Miyase Sertbarut, Ünsüz Youtuberın Günlüğü – Cesaret Oyunu ile ilgili, “Telefonların vücudumuzun bir parçası haline geldiği şimdiki dünyada gençleri bir takım uygulamalarla yönetmek, yönlendirmek mümkün. İşte kitaptaki karakterler böyle bir açmazla baş başa kalırlar. Okulda eğlendiklerini zannederken pek çok soruna yol açarlar. Okul müdürü ise başarı motivasyonu için çırpınan biri, yaniolması gerektiği gibi. Kitap hem keyifli bir okuma süreci yaşatırken hem de oyun bağımlılığı değil,başarı bağımlılığı yönünde okuru motive edecektir,“ yorumunda bulunuyor.


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