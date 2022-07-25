M.K Perker yazdı: Ece, Hep Başkalarının Düğününde Oynadım

Ünlü çizer ve karikatürist M.K Perker'in yazdığı ve çizdiği Başkalarının Düğününde Oynadım adlı kitap, yepyeni bir çalışma...

Dünyaca ünlü çizer M.K. Perker’in artık hayatımızın bir parçası olan kahramanı Ece, 2013 yılından beri okurlarla buluştuğu gazete sayfalarından ve çizgi roman kitaplarından farklı bir biçimde, bu kez karikatürleriyle sevenleriyle buluşuyor.

M.K Perker’in 2013 yılının Kasım ayında Hürriyet gazetesinde yazıp çizmeye başladığı Ece, an itibariyle 500 haftadır süren maceralarıyla hem çizgi roman hem de basın dünyamızda kendine müstesna bir yer edinmiştir.





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Çizgi dışında yeni karikatürler

İlk kez çizgi roman dışında bir alanda, bu kez karikatürlerle huzurlarınızda...