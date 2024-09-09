Modern dünyanın karanlık dehlizlerinden yolculuğa çıkartan roman: Zerzevan'ın Gölgesinde Günümüz ve geçmiş arasında bir köprü oluşturan, derin tarihi ve konusuyla öne çıkan Zerzevan'ın Gölgesi romanı, polisiye roman özelliğinde. Kitap aynı zamanda ilk sayfadan son sayfaya kadar okuru kitabın içinde tutmayı biliyor. Sırlarla dolu, okurun merakını sürekli diri tutan Zerzevan Kalesi ile tanışın...

Haber Merkezi

Yeni haftaya harika bir romanla başlamak ister misiniz? İşte size sırlarla dolu, temposu hiç düşmeyen bir roman: Zerzevan'ın Gölgesi

Soluk soluğa okuyacağınız bu roman polisiye edebiyat özellikte olup; okuru türlü sırların kapısını aralıyor. Sizi ilk sayfalarda içine çekecek olan bu kitabı okumanızı öneririz.

Tarih ve edebiyatın bir arada harmanlamasıyla öne çıkan, içinde barındırdığı sırlarla okurun merak duygusunu arttıran Zerzevan'ın Gölgesi, sıra dışı konu ve atmosferiyle okurların beğenisine sunuldu. kitap, günümüzü anlatan bir romandır.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ACIMASIZ DÜNYASI

Ezoterik tandanslı bir akademisyen olan yazar Yakuphan Okut’un kaleminden çıkan eserde yazar; okuyucularını tarih ve modern dünyanın karanlık labirentlerinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Roma İmparatorluğu’nun kriminal bakiyesinin üzerinde yükselen Zerzevan Kalesi’nin gölgelerinde geçen bu gerilim dolu hikaye, eski inançların ardına saklanan tehlikeleri ve uluslararası suç örgütlerinin acımasız dünyasını ustalıkla betimliyor.

Zerzevan’ın Gölgesinde; Mithra inancının acımasız kadimleri ve modern suç organizasyonları arasında kalan bir bölgenin varlık mücadelesini gözler önüne sunuyor.

Günümüz dünyasında geçen bu etkileyici hikaye, okuru güç, inanç ve sadakatin sınandığı derin bir sorgulamanın içine çekerken; aynı zamanda siyaset, mafya ve bürokrasi ağlarının içine bir halka daha ekleyerek Gnostik karanlığın derinliklerinden yükselen çığlıklara kulak vermeye davet ediyor.

Sayfa: 480

TARİHİN DERİNLİKLERİNDNE GELEN SIR

Tanrı hatalarını düzeltmedikçe bu savaş son bulmayacak! Eski inançların gölgesinde, modern dünyanın tehlikeli labirentlerinde bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?

Roma İmparatorluğu’nun kalıntıları üzerinde yükselen Zerzevan Kalesi’nin karanlık dehlizlerinde, tarihin derinliklerinden gelen bir sır yeniden canlanıyor. Mithra inancının gizli ritüelleri ve uluslararası suç örgütlerinin acımasız dünyası, Zerzevan’ın Gölgesinde romanında kesişiyor.

DÜŞÜNDÜREN, SORGULATAN ROMAN

Kayıp bir ruh, gerçekleri yaşamaktan usanmış bir polis ve dengede durmaya çalışan kadim ırklar...

Yenilmez Güneş lejyonunun yükselişini Manden Hilali engelleyebilecek mi? Yoksa Mezopotamya’nın makûs kaderi yeniden mi tecelli edecek?

Yakuphan Okut, geçmişin gölgeleriyle günümüzün karmaşık ilişkilerini ustalıkla harmanlayarak, okuyucuya nefes kesen bir gerilim sunuyor. Güç, inanç ve sadakatin sınandığı bu hikâye, sizi derin bir sorgulamaya davet ediyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com