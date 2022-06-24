Modern dünyayla bizi yüzleştiren kitap: Sıradan Bir Gün

Modern dünyayla bizi yüzleştiren kitap: Sıradan Bir Gün

Yazar Yekta Kopan'ın Sıradan Bir Gün romanı, okurlara yeni bir okuma sunmasının yanında, aynı zamanda dünyamızla yüzleştirmeye davet ediyor.

Sıradan Bir Gün, Yekta Kopan’ın yeni romanı. Kitaplarının karşılama cümlelerine önem verdiği bilinen Kopan, son kitabında açılışı ¨Yeter¨ sözcüğüyle yapıyor. Okur, neyin, neye, ne kadar yettiğiyle nelerin bardağı taşırdığını sıradan bir günde yaşananlara bakarak roman boyunca takip edebilir.

Mekân ve karakter tasviriyle sinematografik bir anlatım seçen Kopan’ın bu tercihi, hikâyenin gerçekliğini ve etkileyiciliğini artırmış.

Modern dünyayla yüzleştiren kitap

Can Yayınları'nda yer alan habere göre; modern dünyanın kendimizle, başkalarıyla ve dünyayla olan ilişkimizi nasıl değiştirdiğine odaklanan Kopan, karıkoca ilişkisi, baba-çocuk ilişkisinin katmanları ve yüklenmek zorunda bırakıldığımız sorumluluklar üzerinden okuru, modern dünya alışkanlıklarıyla yüzleşmeye davet ediyor.

"Yeter"

Ve kitabın açılış cümlesinin “Yeter” olmasının tesadüften öte olduğu, Kopan’ın okuru davet ettiği bu yüzleşmeler aracılığıyla açığa çıkıyor.