Modern yüzyılın başyapıtlarından: Şato

Franz Kafka'nın Dava ve Amerika'yla birlikte tamamlamadan bıraktığı Şato, ilk kez 1926'da Max Brod tarafından yayınlandı.

Yayınlandığından beri soğuk gölgesini dünyamıza yaymaya devam eden gaddar, vahşi, suskun bir yapı. İnsanın varoluşla, kuşkularıyla ve korkularıyla sonu gelmeyecek absürd mücadelesinin hikayesi.

Franz Kafka'nın Dava ve Amerika'yla birlikte tamamlamadan bıraktığı Şato, ilk kez 1926'da Max Brod tarafından yayınlandı.

Kadastrocu K.'nın profesyonel ve bireysel kimliğinin gizemli bir şato ve temsilcileri tarafından tanınması için verdiği beyhude mücadeleyi anlatan eser, iktidar yapılarının yarattığı sistematik düzeni sorunsallaştırır ve bu yapıların ürünü olan bürokratik labirentin karşısında pasif boyun eğişi yüzümüze çarpar.

Devlet aygıtının keyfililiği

Devlet aygıtının keyfiliği, orantısız gücü ve aşırı bürokratikleşmesi üzerine kara bir hiciv olarak okunan Şato, insanın anlamdan yoksun bir dünyada sonuçsuz kalmaya mahkûm anlam arayışına dönüşür.