Mucizenin Adı Bebek kitabı, kadınlara hamilelik sürecinde rehberlik ediyor

Prof. Dr. Gökalp Öner, yeni kitabı Mucizenin Adı: Bebek ile gebelik sürecini tüm yönleriyle ve hafta hafta anlatarak okurlarına eşsiz bir rehber sunuyor.

Gebe kalamama nedenleri, tüp bebek sürecine başlamadan önce neler yapılması gerektiği, hangi duruma göre nasıl bir tedavi protokolü uygulandığı, tüp bebek sürecinin ne zaman başlayacağı, yumurta toplama, sperm ile döllenme ve embriyo oluşumu süreci, rahim hazırlıklarının detaylı bir şekilde anlatıldığı kitapta, gebe kalındıktan sonraki dönemden de bahsediliyor ve 9 aylık süreç boyunca okurunun yanında oluyor. Kitapta ayrıca bu serüveni başarıyla tamamlamış tüp bebek öykülerine de yer veriliyor.

Rehber niteliğinde kitap

Çocuk isteği tüm evli çiftler için olmazsa olmazdır değil mi? Son teknoloji yöntem olan tüp bebek tedavisi de tüm çiftler için bir miktar sabır, inanç ve umut gerektiren bir süreçtir. Çocuk istemi için gelen çiftlerimizin umut yolculuğunda onlara rehber niteliğinde bir kitap...

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Neden gebe kalamıyorum?

Bu dönemde hangi süreçlerden geçeceğim?

Kendimi nasıl hissetmeliyim?

Doğal yollarla gebe kalmam mümkün mü?

Neden gebe kalamıyorum?

Mücizelere inanmak

Ve aklınıza takılan tüm soruların cevabı bu kitapta saklı. Tam bir başucu kitabı niteliğinde, bilimsel verilere dayalı, en anlaşılır dille hazırlanan kitabı da, mucize bebek hikyeleri ile taçlandırıldı.

"Umut dolu hikayeler"

"Umut dolu hikayelerimiz, sizleri çok heyecanlandıracak, bu yolda en büyük destek kaynaklarınız olacak. Hep söylediğimiz gibi, mucizelere inanın, mucizenize kavuşmaktan asla vazgeçmeyin."