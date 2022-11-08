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    Müge İplikçi bir ortak tema olarak kadınları anlatıyor: Columbus'un Kadınları

    Columbus'un Kadınları, öyküleriyle Türk Edebiyatı'nda önemli yer edinmiş Müge İplikçi'nin 2000 yılında yayımlanan ikinci öykü kitabı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 16:04
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    Müge İplikçi bir ortak tema olarak kadınları anlatıyor: Columbus'un Kadınları

    Columbus'un Kadınları memleketlerinden, köklerinden uzak kalan ya da kalmak zorunda olan kadınları; onların hayatlarını sürdürme çabalarını ve bu hayatın sınırlarını devamlı zorlamaya çalışmalarını anlatıyor.

    Başta sıla hasreti olmak üzere birbirinden farklı ama bir o kadar ortak özlemlerin bu kadınları nasıl bir araya getirdiğini ve başka diyarlarda, başka insanlarda buldukları yurdu anlatıyor.

    Yancılaşma ve kimliksizlik

    Yabancılaşma, kimliksizlik, dayanışma gibi bugün de gündemde fazlasıyla yer eden güç meseleleri ustalıkla ele alan Müge İplikçi hayati bir soru soruyor: Doğduğu ve büyüdüğü topraklardan kopup uzaklaşan insan değişir mi? Ve nasıl değişir?...

    Müge İplikçi bir ortak tema olarak kadınları anlatıyor: Columbus un Kadınları #1

    Sayfa: 144

    Tekrar baskı yapan kitap

    Müge İplikçi'nin 2002 yılında Can Yayınları etiketiyle tekrar yayınlanan öykü kitabını okukmanın tam zamanı.


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