Müge İplikçi: Sanat merhemdir, bütün yaralara iyi gelir

Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olan Müge İplikçi, sanatın iyileştirici gücünden bahsederken, yalnızlık duygusunun da kendisine çok şey kattığını söyledi.

Türk edebiyatının en üretken yazarlarından olan Müge İplikçi, yazım hayatı ve yalnızlık duygusu üzerine konuştu.

Ünlü yazarın çok satan çocuklar için yazdığı Kömür Karası Gözler kitabı, bu sene 10'uncu baskısını yaptı. Bu bile Müge İplikçi'nin ne denli kaliteli bir yazar olduğunu gösteriyor.

İplikçi; "Sanat merhemdir, bütün yaralara iyi gelir." dedi.

İşte Müge İplikçi'nin sanat ve kitap hakkındaki görüşleri...

SESİZLİK...

"Sessizlik çok şey söyler aslında. Elbette duyabilen kulaklar için! Göçmenlerin yaşadığı, yaşamak zorunda kaldığı bu sessizliğin çağımıza dair bir sessizlik olduğunu dillendirmek istemiştim. Ömür Krası Gözler'de Bereket Salif diğerlerine göre daha şanslıydı! Müzik onun hayatında çok önemli bir sacayağı olacaktı - anılarının ve yaşamının yanı sıra. Ki oldu da… Kitap bunu anlatıyor, evet!"

"SANAT MERHEMDİR"

"Müziğe ve sanata duyduğum inanç bu. Hayatımda birçok şeyi denedim, ancak sanat kadar insana iyi gelenini deneyimlemedim diyebilirim. Saklamama gerek yok, hayatımı bana yazı geri vermiştir. Benim için kutsaldır. Bu duyguyu sadece Kömür Karası Çocuk’ta değil, hemen hemen bütün kitaplarımda ele almaya çalıştım bugüne kadar. Sanat merhemdir ve bütün yaralara iyi gelir. Kömür Karası Çocuk’ta da Salif özelinde bunu görüyoruz zaten. Üstelik öğretmeni Behçet için de aynısı geçerli. Kısaca, koşullar ne olursa olsun, sanat bir biçimde çözer demek istiyorum."

Ergül Tosun

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