Muhittin Imıl’ın yazdığı Devşirme: Asker ve Mürit raflarda

Asker ve müridin aynı anda görüldüğü devşirme sisteminin modern dönem Türkiye’sine de önemli yansımaları söz konusu.

Devşirme kelimesinin anlamı sözlüklerde; Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağına alınacak çocukları seçip toplama işi olarak geçer. Peki, bu kavramın hem ordu hem de tarikatlar için kullanılabileceğini fark etmiş miydiniz? Muhittin Imıl, yeni kitabı Devşirme:

Asker ve Mürit’te bu karşılaştırmayı yapıyor ve kendi deyimiyle devletin devşirmeleriyle kendini ve aklını şeyhinin eline ölü yıkayıcının elindeki beden’ ya da tasavvufi tabirle gassalın elindeki meyyit kıvamında teslim eden tarikat ve cemaat devşirmelerini her yönüyle inceliyor.

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TARİHSEL VE SOSYOLOJİK ANLAM

Yegâne amacının kitapta her açıdan irdelenerek ortaya konan bu örtüşmeyi tarihsel ve sosyolojik anlamda masaya yatırdıktan sonra toplumsal bilince katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Imıl, verilmek istenen mesajın anlaşılmasıyla yeni 15 Temmuz vakalarının önüne geçilebileceğinin de altını çiziyor.