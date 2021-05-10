Mukhtar Mai'nın dünyada ses getiren kitabı: Namus Adına

Yayımlandığı yıl Fransa'da en çok okunan üç kitaptan biri olan ve yirmi üç dile çevrilen Namus Adına, TIME tarafından "Dünyanın En Etkili Kişileri" listesine seçilen Mai'nin sarsıcı hikâyesi.

Mukhtar Mai, Haziran 2002'de acı dolu ve sarsıcı bir olay yaşadı. Pakistan'ın Meerwala köyünde hayatının beklenmedik şekilde değişeceğinden habersiz ailesiyle birlikte sessiz, sakin bir hayat sürmekteyken, erkek kardeşine yöneltilen suçlar için sorumlu tutuldu.

Namus meselesi yüzünden, çarpık bir aşiret sisteminin mağduru oldu. Kadınlığını geri dönüşü olmayacak şekilde yaralayan bir grup erkek karşısında, kendisini bilinmeyenlerle dolu bir adalet denklemi içinde buldu.

Yine de yaşadığı onur kırıcı trajedi karşısında pes etmemeyi seçti ve köyünde aynı çarpık sistemden mustarip diğer genç kadınların sesi olmak üzere, adalet mücadelesine başladı.

DERİN YANKI UYANDIRDI

Hikâyesi önce yerel gazetelerde, daha sonra BBC ve TIME gibi büyük yayınlar sayesinde global bir yankı buldu. Yaşadığı trajediye rağmen Mukhtar Mai, 2002'de edindiği talihsiz ününü adalet, eğitim ve insan haklarına adanmış cesur bir yaşama ve hikâyeye dönüştürmeye devam ediyor. Mai'nin kendi köyünde yaktığı ışık sayesinde artık kadınlar adaletsizliğe karşı seslerini duyuruyor, haklarını arıyor.





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ÖLÜM TEHLİKESİ...

"Hayrete düşmüş durumdayım. Muhabirlerin önünde titriyorum. Ne söyleyebilirim. Ne yapabilirim? Avukatım bu karar itiraz edecek ancak bu arada ne olacak? Onlar eve, çiftliklerine geri dönecek. Okulumdan ve evimden 100 metre uzakta olacaklar. Ailem tehdit altında ve ben bugünden itibaren ölüm tehlikesi ile karşı karşıyayım. Adalet istedim, asılmalarını istedim ve bunu söylemekten korkmadım. En azından hayatlarının geri kalanında hapis yatmalarını istedim."





Mukhtar Mai

MUKHTAR MAI HAKKINDA

Mukhtar Mai otuz iki yaşında, Pakistanlı bir kadındır. Pencap’ın güneyinde, Hindistan sınırına yakın küçük bir köy olan Meerwala’da yaşamaktadır. Gazeteciler, köyündeki aşiret konseyi tarafından toplu tecavüze mahkûm edildiğini bildirdiğinde, bu korkunç haber tüm dünyada manşetlere taşındı. Okuma yazma bilmemesine ve avantajsız konumda olmasına ragmen Mukhtar Mai cesurdu ve ülkesinde onu neredeyse yok eden barbar bir geleneğe karşı savaşarak onurunu alan ilk kadın oldu.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com