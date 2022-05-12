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    Murat Çelik'ten bir demet öykü: Kışın Herkes Dürüsttür

    Yazar Murat Çelik'in yeni kitabı Kışın Herkes Dürüsttür, öykü severler için iyi bir okuma önerisi...
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 14:18
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    Murat Çelik'ten bir demet öykü: Kışın Herkes Dürüsttür

    Eve Dönmeyen Hayvan ile 2020 Yunus Nadi Öykü Ödülü’nü kazanan Murat Çelik, Kışın Herkes Dürüsttür’de noksan ve natamam yaşamları anlatıyor.

    Kendi sınırını ihlale teşebbüs ettiği, cinsini, cinselliğini, benliğini, yerini sınadığı anda öyküye yakalanmış kimseler, aynı sahnede paylarına düşen oyunu oynuyor,

    birbirlerini zorluyor, oldukları ve olmadıklarıyla anlaşılmaz kılıyor ve tanımlıyorlar: Eksik bir organı unutur gibi, değil; eksik bir organı hatırlar gibi...

    Murat Çelik ten bir demet öykü: Kışın Herkes Dürüsttür #1

    Sayfa: 110

    Olanların hikayeleri

    Sesi önceleyen aykırı söz dizimiyle kurulmuş bir evrende, sözcelerini saklayanların, sustuklarıyla var olanların hikayeleri...

     


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