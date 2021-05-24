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    Murat Gülsoy'dan yeni kitap: Belirsiz Bir Anın Kıyısında

    Yazar Murat Gülsoy'un yeni kitabı Belirsiz Bir Anın Kıyısında adlı öykü kitabı, Can Yayınları etketiyle raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 13:17
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 13:19
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    Murat Gülsoy'dan yeni kitap: Belirsiz Bir Anın Kıyısında

    Çağdaş Türk edebiyatının üretken ismi Murat Gülsoy, yeni kitabıyla okurlarını selamlıyor. Yazarın raflarda yerini alan kitabı, okurlarını bekliyor.

    Murat Gülsoy, Belirsiz Bir Ânın Kıyısında adlı yeni eserinde gerçekle gerçeküstünün sınırlarında dolaşan yedi öyküyle insan ruhundaki karanlık sırları ve tekinsizlik hissini yer yer muzip yer yer ürkütücü bir atmosferin içinde anlatıyor.

    Murat Gülsoy dan yeni kitap: Belirsiz Bir Anın Kıyısında #1

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    Sayfa: 264

    NİHAİ BİR SONSUZLUK

    Tek katlı, bahçeli evlerin olduğu otoban kenarındaki gizemli mahalleden oyuncu belleğin dehlizlerine, kuyuya fısıldanan sırlardan mezarından kalkıp gelen ölülere, insan gibi makinelerin tuhaf dünyasından uykuyla uyanıklık arasındaki belirsiz anlara uzanan tekinsiz bir yolculuk; acımasız bir yazarın kaleminden çıkan uçuş korkusu ve nihai sonsuzluk.

    Murat Gülsoy dan yeni kitap: Belirsiz Bir Anın Kıyısında #2

    Yazar Murat Gülsoy

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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