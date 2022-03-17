Murat Uğurlu'dan yeni öyküler: Aydınlıkta Saklanıyorum

Sevilen yazar Murat Uğurlu, Aydınlıkta Saklanıyorum adlı kitabında yepyeni öyküler sunuyor.

Hayatın olağan akışında gezinen sinema gözünü ve öykü kişilerini çok seveceksiniz… Kar altındaki bir kışlada ya da yaz ortasında bir otel odasında, bir taşra otogarında ya da rutubetli bir bodrum katında, şehrin göbeğindeki bir pastanenin gölgeli masalarında ya da ara sokaktaki eski kırtasiyecinin tozlu raflarında, beslenme çantasının kokusunda ya da çizgili pijamanın kıvrımında...

Evlerde, dağlarda, yollarda, parklarda: "Parçadan bütüne insanoğlu... Büyük şaka" Herkesin her zamankinden daha görünür olduğu bir çağda, dünyanın gözünün içine baka baka gizlenenlerin öyküleri...

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KENDİ SESİNİ BULMUŞ BİR YAZAR

Murat Uğurlu, kendi sesini bulmuş bir anlatıcının bakışından süzülen anları bir araya getiriyor Aydınlıkta Saklanıyorum’da, basit bir yanlış anlamadan türeyip duran sonsuz bir yanlış anlamanın peşinde sürüklenen insana, insanın hammaddesine ışık tutuyor