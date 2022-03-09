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    Murat Uyurkulak'ın edebiyatımıza damga vuran romanı: Tol

    Modern türk edebiyatının usta ismi Murat Uyurkulak'ın Tol romanı, yayınladığında büyük beğeni kazanmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 10:33
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    Murat Uyurkulak'ın edebiyatımıza damga vuran romanı: Tol

    İlk baskısı yirmi yıl önce yayınlandığında edebiyatımıza damga vuran ve bugün de etkisinden hiçbir şey kaybetmeyen Tol, fantastik olduğu kadar gerçek, samimi olduğu kadar yaratıcı bir eser; isyanın, haklı bir intikamın romanı.

    Kendilerini vaktiyle güzel bir ihtimal olan devrime adayanların, devlet şiddetiyle sönüp giden hayatların izini süren, yakın tarihin kirli sırlarını aralayan, buna karşın coşkuyu, inancı ve aşkı da heybesine katan bir hikâye anlatıyor Murat Uyurkulak.

    Murat Uyurkulak ın edebiyatımıza damga vuran romanı: Tol #1

    Sayfa: 312

    KİTAPTAN...

    Musahhih Yusuf otuzlu yaşlarında işinden olmuş, yoksul bir hayat sürmektedir. Cebinde tabancası, yüreğinde isyan duygusuyla, artık tükettiği büyükşehri terk ederek kapağı Diyarbakır trenine, bir yük vagonuna atar… Ona bu yolculukta, gözünün bir yerden ısırdığı şair eşlik edecektir.

    Böylece Yusuf için uzun, zorlu ve hayli çalkantılı bir hesaplaşma başlar. Çünkü Şair, elindeki defterden, Yusuf'un kayıp babasının da rol aldığı hikâyeler okurken, ikiliyi götüren tren, dura kalka patlayan bombaların, suikastlerin içinden geçerek kargaşanın hüküm sürdüğü ülkenin uçsuz bucaksız bozkırında bir fermuarı çeker gibi yol alır.

    Murat Uyurkulak ın edebiyatımıza damga vuran romanı: Tol #2

    TADIMLIK

    "Dünyada varoluşumun bu kadar sorunlu olacağını hiç tahmin etmezdim. Yirmi yaşında, kalıbı, rotası, adı gayet belli bir hayata yazılıydım. Otuz yaşına geldiğimdeyse, bin kapıdan kışlanmış bir tavuk kadar şaşkındım. Ne bir rotam, ne kalıbım, ne de adım kalmıştı artık. Bildiğim, öğrendiğim hiçbir şeyden emin değildim."

    İletişim için:

    kitap@ensonhaber.com.tr


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