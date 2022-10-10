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    Murat Uyurkulak'ın kültleşmiş romanı: Har

    Murat Uyurkulak'ın 2006 yılında yayınlanan ikinci romanı Har, kara mizah ve alegoriden beslenen bir memleket portresi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:14
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    Murat Uyurkulak'ın kültleşmiş romanı: Har

    Murat Uyurkulak'ın ilk baskısı 2006'da yapılan ikinci romanı Har, hakikatlerle yüzleşmekten kaçındıkça harlanan cehennem ateşini sahneliyor.

    Fantastik, alegori ve mizahla ironiden güç alarak ülkenin kalpazanlarını, oyunbozanlarını, kandırıkçı meleklerini, unutamayan, unutamadıkça da yamulanlarını ve günbegün sahtekârlaşan bireylerini anlatıyor. Tarih denen kâbusu konu edinerek, insanın ruhuna erişmek için yaraları kat etmekten çekinmiyor.

    Har...

    Har sorunlarla boğuşan, karmakarışık bir Ortadoğu ülkesinde geçiyor; bombaların patladığı, içsavaşların yaşandığı, cellatları ve kurbanlarıyla cayır cayır yanan Netamiye'de.

    Murat Uyurkulak ın kültleşmiş romanı: Har #1

    Sayfa: 160

    Seçilmiş birileri...

    Bu karmaşayı giderecek tek bir kişi, bir seçilmiş vardır. Lakin o seçilmiş, ülkenin doğusunda bir yerde askerlik yaparken vurulur. Hayal kırıklığı yaşayan melekler, Tanrı Büyük A'yı da ikna ederek onun yerine abisini, Numune'yi seçerler. Ne var ki Numune pek de sağlam pabuç değildir.


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