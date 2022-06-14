Mustafa Kutlu: Kitaplarımdaki kahramanlar benim arkadaşlarım

Usta yazar Mustafa Kutlu, katıldığı bir söyleşide açıklamalarda bulundu. Kutlu; "Kitaplarımdaki kahramanlar benim arkadaşlarım" dedi.

Modern türk öykücülüğünün önemli isimlerinden olan Mustafa Kutlu, öğrencilerle bir araya geldi. Kutlu, öğrencilerle yaptığı söyleşide kitaplardan ve edebiyattan konuştu. Mustafa Kutlu; "Kitaplarımdaki her kahraman benim birer arkadaşım" ifadelerini kullandı.

Kutlu; "Benim yazdıklarımın içinde geçen kahramanlar aslında benim arkadaşlarım, sizler gibi. Sizleri, hepinizi de bir mahallenin çocukları olarak görüyorum. Eğer kitaplarım seviliyorsa, okunuyorsa benim şu halim gibidir. Yani benim bütün dünyam samimiyettir, gerçek manada samimi olmak. Samimiyet, bu dünyamızı terk etmiş bir şey. Genç arkadaşlar da her zaman yazdıklarımdan, hiçbirini tefrik etmeden oradaki insanlarla içli dışlı olabilirler." dedi.









"Ressam olmak istedim"

Kitap yazmaya nasıl başladığının sorulması üzerine de usta yazar, "Bunun ayrıntısını değil de ana hatlarını söyleyeyim. Ben aslında çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Yani ressam olmak isteyen birisiydim. Fakat güzel sanatlar akademisinin kapısından döndüm. Belki resimle anlatamadıklarımı, anlatma fırsatını bulamadığım meseleleri yazıyla anlatmak durumu hasıl olmuştur." dedi.