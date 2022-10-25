Mustafa Orman'dan umudu bekleyenlerin romanı: Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye

Yazar ve şair Mustafa Orman Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye adlı ilk romanıyla okurlarını selamlıyor.

Bir avuç meşe palamuduyla kaderleri birbirine bağlanan iki yabancı... Geçmişi unutan kayıp yakınlarının sessizliğinde boğulan Asaf ve vicdanı, dikenli tellerin dibinde düşüp kalmış ölü bedenlerle sınanan Hanip...

Ovada Paldur Küldür ile Fakir Baykurt Öykü Ödülü’nün sahibi olan Mustafa Orman, ilk romanı Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye ile çaresiz kalmış insanın hem siyasi sınırlarla hem de kendi sınırlarıyla imtihanına dair sarsıcı bir hikâyeye ses veriyor.

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Donup kalanların romanı

Yüreği ağzında, canı cebinde yeni bir hayata doğru yürürken ya da sıradan bir akşam vakti elinde bir ekmekle evine dönerken umudu yüzünde donup kalanların romanı bu.