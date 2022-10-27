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    Mutlu Yetişkinler kitabında kalıcı mutluluğun ipuçları

    Kişisel gelişim kitaplarının sevilen ismi olan Cathy Glass, Mutlu Yetişkinler kitabında mutluluğun kalıcı sırrını veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 10:05
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    Mutlu Yetişkinler kitabında kalıcı mutluluğun ipuçları

    Cathy Glass insanın kendisine, mutlu olmayı ve iç huzuru bulmayı borçlu olduğu düsturuyla yola çıkıyor ve hayatı en iyi şekilde yaşamak isteyenlere kılavuzluk ediyor.

    Yirmi beş yılı aşkın süredir koruyucu bakıcılık yapan Glass, hayatın zorluklarının farkında. Bu farkındalıkla ve dünyanın dört bir yanından gelen e-postalarla birlikte insanları mutlu eden temel faktörleri belirledi.

    İşin sırrının her zaman yüksek bir ruh halinde yaşamak olmadığını, tüm duyguları kabul edip hayatımızın kontrolünü elimize almamız olduğunu söylüyor.

    Mutlu Yetişkinler kitabında kalıcı mutluluğun ipuçları #1

    Sayfa: 232

    Önemli ipuçlar kitabı

    Hayata dair bir rehber arayan tüm yetişkinler için paha biçilemez bir kitap olan Mutlu Yetişkinler; hedeflerinize nasıl ulaşacağınız, öfke ve stresle nasıl başa çıkacağınız, özgüveninizi ve özsaygınızı nasıl artıracağınızla ilgili önemli ipuçları veriyor.


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