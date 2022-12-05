Mutluluğa Dair Bir Düşünce kitabında ateş etrafında sohbetler

Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin ortaklaşa yazdıkları Mutluluğa Dair Bir Düşünce, temelinde hayattan keyif alma ve mutlu olma hakkı yatan bir felsefeye sahip.

Luis Sepúlveda ve Carlo Petrini’nin kitabı Mutluluğa Dair Bir Düşünce, özellikle son yıllarda ivme kazanan Slow Food Hareketi’nin felsefesini derli toplu bir şekilde okura sunan küçük bir cevher.

Sadece yemeğe değil, yemekten yola çıkarak kültüre, siyasete, sanata, tüm hayata yayılan, temelinde hayattan keyif alma ve mutlu olma hakkı yatan bir felsefe Slow Food.

Bu bağlamda Şilili yazar ve aktivist Sepúlveda ile Sloow Food’un kurucusu Petrini, Mutluluğa Dair Bir Düşünce’de çok farklı konuları ele alıyorlar.

Sepúlveda, kitaptaki "Beslenmeye Dair Bir Düşünce"yazısında, beslenme ile kültürün ve iletişimin özel bağını gözler önüne seren çok hoş bir anekdota yer veriyor.

Akşam yemeği anısı

Akşam yemeği için sofraya oturulan ânın günün en sevdiği ânı olduğunu söyleyen Sepúlveda, yemek anlatısının çekirdek aileden de Batı tarihinden de daha eskiye dayandığını gösteriyor.

Luis Sepúlveda

Hayata karşı yeni yaklaşım

Yaz rehavetinin baş göstermeye başladığı bu sıkıntılı günlerde hayata karşı yeni bir yaklaşımla tanışmak ya da düşünce biçiminizi yeniden yönlendirmek isteyenler bu kitaba mutlaka göz atmalı.

Carlo Petrini

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com