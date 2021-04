Müziği başka kulakla dinlemeye yardımcı olan kitap: Müzik Nasıl İşler

Talking Heads grubunun kurucularından David Byrne'ün Müzik Nasıl İşler, kitabı müzik hakkında çok öğretici bir çalışma.

Byrne müziği yalnızca bir sanat formu olarak ele almıyor, akustik, ekonomik, teknolojik ve sosyal yönlerini de tartışıyor.

Müzik Nasıl İşler, bir iş kolu olarak müziğin çarklarının nasıl döndüğünü anlatmakla kalmıyor, şarkıların, senfonilerin, ritimlerin ve nakaratların hayatımız boyunca nasıl içimize işlediğini de gözler önüne seriyor.

KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

Talking Heads’in eski solistinden bir sanat dalı ve bir yaşam biçimi olarak müzik hakkında son derece ustalıkla yazılmış, had safhada zekice ve derinlemesine bir inceleme.

Byrne her çağdan, her türden ve dünyanın her yerinden müzikleri ele alıyor… Müzikle ilgilenen herhangi birinin bu kitaptan öğreneceği çok şey var.

Sayfa: 392

YAZAR HAKKINDA...

Talking Heads’in arkasındaki güç ve daha sonra hayli prestijli plak şirketi Luaka Bop’un yaratıcısı olarak tanınan David Byrne aynı zamanda fotoğrafçı, film yönetmeni, yazar ve solo müzisyen olarak da çalışıyor; on yılı aşkın bir zamandır görsel sanatlar üretiyor ve sergiliyor.

Byrne’ün yakın tarihli çalışmaları arasında New York’un Battery Maritime binasında ve Londra’daki Roundhouse’ta gerçekleştirdiği etkileşimli ses enstalasyonu Playing the Building (Binayı Çalmak)

David Byrne

GÜNLÜKLERİNİ DE YAZDI

1981’de yayımlanan My Life in the Bush of Ghosts albümünden bu yana Eno ile ilk ortak çalışması Everything That Happens Will Happen Today, New York City Ulaşım Departmanı'yla işbirliği içinde New York’a yerleştirilen benzersiz bisiklet park aparatları; ve bisikletle yaptığı seyahatlerin günlüklerinden oluşan Bicycle Diaries (Bisiklet Günlükleri) bulunuyor.

HAYATINI ANLATAN ŞARKILAR

Fatboy Slim’le birlikte yaptığı Imelda Marcos’un hayatını anlatan şarkılar dizisi Here Lies Love 2013 baharında New York Public Theater’da gösterime girdi.

