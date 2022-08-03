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    Nadir hastalıklara farkındalık yaratan Nadir-X çizgi romanının ikincisi

    Nadir hastalıklara dikkat çekmek amacıyla oluşturulan “Nadir-X” çizgi roman kitabının ikincisi, yeni kahramanları ve hikayeleriyle kitapevlerindeki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:32
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    Nadir hastalıklara farkındalık yaratan Nadir-X çizgi romanının ikincisi

    Türkiye’de 6 milyondan fazla kişi ve yakını nadir hastalıklarla mücadele ediyor. Dünyada nadir hastalığı bulunanların sayısı 350 milyon kişiyi aşmış durumda. Nadir hastalıklarla savaşan çocukların ve ailelerin savaştığı başka bir konu ise hastalıklar hakkındaki çevredeki yanlış bilgiler ve akran zorbalığı sorunu.

    "Nadir-X" Projesi; nadir hastalıklarla mücadele eden çocukları kamuoyuna daha doğru bir şekilde anlatmak, onların bu mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmek ve sosyal çevrelerinden kopmamalarını sağlamak amaçlarıyla oluşturulmuş bir çizgi roman projesidir.

    Nadir hastalıklara farkındalık yaratan Nadir-X çizgi romanının ikincisi #1

    Nadir hastalıklar

    Nadir hastalıklara sahip çocukların günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek, okul dönemindeki çocukların tedavilerine devam etmelerini sağlamak, yaşıtları tarafından okulda dışlanmalarını engellemek ve çocukların tedavi süreçlerinin arkadaşları tarafından desteklenmesinin sağlanması amacıyla çıkartılan Nadir-X’in ilk çizgi romanı, kitapseverler tarafından çok beğenilmişti.



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