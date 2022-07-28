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    Nahid Sırrı'nın Eski Zaman Kadınları Arasında kitabı

    Nahid Sırrı'nın Eski Zaman Kadınları Arasında adlı kitabı, yazarın toplumun dönüşümüne dair tespitlerinin yer aldığı nadide bir eser olma özelliği taşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 09:33
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    Nahid Sırrı'nın Eski Zaman Kadınları Arasında kitabı

    İnsan ruhunun inceliklerine nüfuz eden üslubuyla 20. yüzyıl edebiyatının en önde gelen yazarlarından Nahid Sırrı Örik, Eski Zaman Kadınları Arasında’da, ailesindeki üç kuşak kadınları ve onların hayatına ortak olmuş yakınlarını anlatır.

    Tarih, roman, hatıra arasında gezinen bu anlatıda Örik; gençlikleri, evlilikleri, ayrılıkları, hayal kırıklıkları, korkuları ve sevinçleriyle kadınlar arasında yıllar boyu aktarılan çok parçalı uzun bir hikâyeyi, içeriden bir bakışla yazıya döker.

    Nahid Sırrı nın Eski Zaman Kadınları Arasında kitabı #1

    Sayfa: 152

    Sarsıcı bir kitap

    Eski Zaman Kadınları Arasında, aynı zamanda, 1800’lü yıllardan 1900’lü yılların başlarına kadar hem bir ailenin hem de toplumun dönüşümüne dair sarsıcı bir kitap...


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