Euro
15.50
-0.48%
Dolar
13.81
-0.23%
Altın
846.71
-0.45%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
592.668
10.01%
BTXN Coin
36.79
-1.89%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Natalia Sanmartín Fenollera'ın Bayan Prim’in Uyanışı romanı

    Uzun süre gündemden düşmeyen ve birçok farklı dilden yüzbinlerce okura ulaşan Bayan Prim’in Uyanışı, edebiyat, felsefe ve mutluluk arayışı başlıklarını bir araya getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Natalia Sanmartín Fenollera'ın Bayan Prim’in Uyanışı romanı

    Prudencia Prim oldukça zeki, eğitimli ve başarılı bir genç kadındır. Bireylerini hız, hırs ve daima mevcuttan fazlası olmaya zorlayan şehir hayatından bıktığına kanaat getirdiğinde gazetede ilginç bir ilanla karşılaşır: San Ireneo adlı uzak bir köyde yer alan malikâne bir kütüphaneci aramaktadır.

    Müstakbel çalışanı belirleyecek en önemli kıstas da az eğitim almış biri olması gerekliliğidir. En temel şartı yerine getiremese de kendini kabul ettirmeyi başaran Prim, yaşanacak birçok şeye hazırlıksız yakalanacaktır.

    Tıpkı genç kadın gibi entelektüel ve zeki biri olan işvereni koltuktaki Adam, atılgan ama aykırı, Bayan Prim’in çok sevdiği yazarlar Jane Austen ve Louisa May Alcott'u eleştirmeye daima hazır biridir.

    Natalia Sanmartín Fenollera ın Bayan Prim’in Uyanışı romanı #1

    Sayfa: 240

    SOSYAL DİSİPLİN

    Köy sakinleriyse en az dini ritüelleri yöneten ve öğretmenlerinden çok daha bilgili olan çocuklar kadar şaşırtıcıdır; bu köy, şehrin birkaç kilometre uzağındayken çok başka bir zamanda ve sıradışı bir sosyal disiplinle yaşamaktadır.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


    İlginizi Çekebilir

    'SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak'
    Gündem

    'SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak'

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor
    Teknoloji

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı'dan Kripto Yatırım Tavsiyeleri

    Görüş Bildir