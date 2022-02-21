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    Natalia Sanmartín Fenollera’nın Bayan Prim'in Uyanışı romanı

    Natalia Sanmartín Fenollera’nın, okurları kayıp cenneti, sadeliği ve küçük şeylerin güzelliğini arayan unutulmaz bir yolculuğa çıkaran romanı Bayan Prim’in Uyanışı...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 12:38
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    Natalia Sanmartín Fenollera’nın Bayan Prim'in Uyanışı romanı

    Natalia Sanmartín Fenollera’nın romanı Bayan Prim’in Uyanışı, Kafka Kitap logosuyla raflarda yerini aldı.

    Modern dünyanın etkilerine karşı koymaya ve esaslara geri dönmeye karar veren küçük bir kasabanın lezzetli hikâyesini anlatan Bayan Prim’in Uyanışı, edebiyat, felsefe ve mutluluk arayışı başlıklarını kendine has üslubuyla yan yana getiren ayrıksı bir öykü...

    Natalia Sanmartín Fenollera’nın Bayan Prim in Uyanışı romanı #1

    KİTAPTAN TADIMLIK...

    Prudencia Prim oldukça zeki, eğitimli ve başarılı bir genç kadındır. Bireylerini hız, hırs vedaima mevcuttan fazlası olmaya zorlayan şehir hayatından bıktığına kanaat getirdiğinde gazetede ilginç bir ilanla karşılaşır: San Ireneo adlı uzak bir köyde yer alan malikâne bir kütüphaneci aramaktadır.

    Müstakbel çalışanı belirleyecek en önemli kıstasda az eğitim almış biri olması gerekliliğidir. En temel şartı yerine getiremese de kendini kabul ettirmeyi başaran Prim, yaşanacak birçok şeye hazırlıksız yakalanacaktır.

    Tıpkı genç kadın gibi entelektüel ve zeki biri olan işvereni “Koltuktaki Adam”, atılgan ama aykırı, Bayan Prim’in çok sevdiği yazarlar Jane Austen ve Louisa May Alcott'u eleştirmeye daima hazır biridir.

    Köy sakinleriyse en az dini ritüelleri yöneten ve öğretmenlerinden çok daha bilgili olan çocuklar kadar şaşırtıcıdır; bu köy, şehrin birkaç kilometre uzağındayken çok başka bir zamanda ve sıra dışı bir sosyal disiplinle yaşamaktadır.

    iletişim için:

    Kitap@ensonahber.com.tr


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