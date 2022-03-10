Natalie Haynes’in Bin Gemi romanında Troya Savaşı'nın kadın hikayeleri

Natalie Haynes’in, hayatları Troya Savaşı’nın ilmeklerine dolanmış kadınların hikâyelerini anlatan güçlü romanı: Bin Gemi...

Troya Savaşı’nın mitolojisini tamamen kadınların bakış açısıyla yeniden anlattığı feminist bir başyapıt niteliğindeki romanda Haynes, kadınları, kızları ve tanrıçaları hikâyenin merkezine koyuyor.

Hayatları, aşkları ve rekabetleri bu uzun ve trajik savaşla sonsuza dek değişen kadınların hikâyesini anlatan Bin Gemi, savaşın gerçek bedellerinin panoramik bir portresini de sunuyor.

BEN, KİRKE'NİN YAZARI

Çoksatan Ben, Kirke kitabının yazarı Madeline Miller’ın "Natalie Haynes, kendineözgü tutkusu, zekâsı ve feminist bakış açısıyla Troya Savaş'nın sessiz kadınlarına ihtiyaç duyulan sesi veriyor" yorumunu yaptığı Bin Gemi’de; gecenin yarısında birkadın uykusundan uyanır ve sevdiği şehrin alevler içinde olduğunu görür.

10 YILLIK SAVAŞ

Grekler veTroyalılar arasındaki on yıllık savaş artık sona ermiştir. Troya düşmüştür. Kaderleriartık Greklerin elinde olan Troyalı kadınlardan onlar adına Akhilleus’la savaşanAmazon prensesine, Odysseus’un dönüşünü bekleyen Penelopeia’dan kan davalarıyüzünden her şeyi başlatan üç tanrıçaya...

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