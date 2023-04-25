Nazi işgalinden 2002'nin İstanbul'una uzanan dokunaklı bir hikaye: Küçük Antika Dükkanı Yazar Kılıç Aslantürk'ün yazdığı Küçük Antika Dükkanı, okurları edebiyat ve tarih serüveniyle baş başa bırakıyor. Romanda Nazi işgalinden İstanbul'a uzanan dokunaklı bir hikaye anlatılıyor.

ensonhaber.com

Avusturyalı bir genç olan Wolf, Hitler ve ordusunun Linz’e girmesinin ardından ailesine destek olmak için küçük bir antikacıda çalışmaya başlar. Antika dükkânının sahibi Yahudi Enos’un Wolf’un geleceğini yeniden şekillendirecek büyük sırrı açığa çıktığında artık bu hikâyedeki kimse için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kılıç Aslantürk’ün yazdığı Küçük Antika Dükkânı tadına doyulmaz bir okuma sunuyor.

Yazar Kılıç Arslantürk’ün ikinci romanı Küçük Antika Dükkanı 1938 yılında Nazi işgali altındaki Avusturya’nın Linz şehrinde başlıyor. 16 yaşını doldurmak üzere olan Wolf’un, zor durumdaki ailesine destek olmak için çalışmaya başladığı küçük antika dükkânının sahibi yaşlı Yahudi Enos’la kurduğu ilişki, onu antikaların insana ilham veren hikayelerine sürüklüyor.

Tarihe utançla kazınmış eziyetlerin gölgesinde, okuru insani değerler, karanlık ve aydınlık üzerine düşünmeye de davet eden bu hikaye, İstanbul’da son buluyor.

İnsanın varoluşu

Kılıç Arslantürk’ü hikayeler anlatmaya iten; insanın varoluşu boyunca süregiden servet, kudret ve şöhretten beslenen bencil karanlık ile adaleti, paylaşımcılığı, insani değerleri yücelten aydınlığın mücadelesinde aydınlıktan yana tavır koyma arzusudur.

İş hayatında başarılı olmak uğruna kötülüğü seçmekle, başarısız görülmek pahasına iyiliği seçmek arasında kalan İstanbullu bir beyaz yakalıyı anlatan ilk romanı Acıyan Yerini Bul, bu temayı güçlü bir şekilde ortaya koyar.

Sayfa: 248

Karanlık ve aydınlık

İkinci romanı Küçük Antika Dükkânı ise 1938 yılında Nazi işgali altındaki Linz’de yaşayan 16 yaşına girmek üzere Avusturyalı bir genç olan Wolf’un, küçük bir antika dükkânının sahibi yaşlı Yahudi Enos’la kurduğu bağ ve antikaların ilham veren hikayeleri üzerinden, okurunu insan, karanlık ve aydınlık üzerine düşünmeye davet eder.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com