Nazım Hikmet üzerine konuşmalar

Yazar Ali Özgentürk'ün Sessizliklerin Dokunuşu adlı kitabı, ünlü şair Nazım Hikmet üzerine denemeler sunuyor.

Türk şair Naızm Hikmet'i derinlemesine anlatan Sessizliklerin Dokunuşu kitabı, ünlü şair hakkında yazılan kapsamlı bir çalışma.

Ali Özgentürk'ün nitelikli kaleminden çıkan kitap, yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için iyi bir seçim.

Nazım Hikmet'i daha yakından tanımak isteyenler için başucu özelliği taşıyan kitap, Ayrıntı Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu.

Sayfa: 224

Ali Özgentürk, kitabın çıkış hikayesini şöyle anlatıyor;

SESSİZLİKLERLE DOKUNMAK

"1995 yılında Fransız bir film yapımcısı Nâzım Hikmet ile ilgili bir sinema filmi yapmamı önerdi. İspanyol roman yazarı Jorge Semprun ile senaryo çalışmalarına başladık. Bir ara Moskova’ya gidip, 2 ay kadar Nâzım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova ile senaryo için konuşmalar yaptım. Nâzım Hikmet’in Moskova’daki Andrey Voznesenski ve diğer arkadaşlarının tanıklıklarını dinledim. Ayrıca Nâzım Hikmet’i çok yakından tanıyan Müzehher Vâ-nû, Avni Arbaş, Mehmet Ali Aybar ve Nail Çakırhan ile de görüştüm. Bazı nedenlerle bu filmi gerçekleştirmedik… Söylemedikleri, söylediklerinden fazla olan, konuşurken kullandıkları kelimelerin arasında hep sessizlik taşıyan bu 20. yüzyıl kahramanlarının düşünceleri tozlu kasetlerde kalsın istemedim. Onlarla yaptığım konuşmalardan bu kitaptan başka sende geriye ne kaldı diye soracak olursanız şöyle derim: Sessizliklerle dokunmuşlardır biribirlerine."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com