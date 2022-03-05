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    Nazım Hikmet'in Ceviz Ağacı şiirinin bilinmeyen öyküsü

    Nazım Hikmet'in meşhur şiiri olan Ceviz Ağacı, şairin Gülhane parkında polisten saklanarak yazıldığı iddia edildi. Bu iddia her ne kadar doğru olsa da başka bir söylenti de mevcut.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 09:35
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    Nazım Hikmet'in Ceviz Ağacı şiirinin bilinmeyen öyküsü

    Türk şiirinin en önemli şairlerinden olan Nazım Hikmet, edebi hayatına pek çok önemli şiir sığdırdı. Bunlardan en biri de Ceviz Ağacı şiiridir. Cem Karaca'nın eşsiz yorumuyla bütünleşen Ceviz Ağacı, Nazım Hikmet'in polisten kaçarak yazdığı iddia edilse de gerçek hiç de öyle değil.

    Nitekim Nazım Hikmet Ceviz Ağacı şiirini 1 Temmuz 1957'de Bulgaristan'da yazdı. Ama yazılan şiirde ise memleket özlemi ve hasreti var. Buna rağmen hemen hemen herkesin bildiği ise Nazım Hikmet'in Gülhane parkında sevgilisini beklerken o anda polisin geldiği ve Nazım Hikmet'in de polisi gördükten sonra bir ağaca çıktığı ve şiiri öyle yazdığı söylenir.

    Bu iddia her ne kadar romantik ve meceralı olsa da gerçek bize başka bir şeyi söylüyor. O da şu: Nazım Hikmet o tarihlerde yurt dışında yaşadığı ve şiiri Bulgaristan'da yazdığı.

    Ceviz Ağacı şirinin herkes tarafından bilinen başka öyküsü de var. Ona da bakalım...

    Nazım Hikmet in Ceviz Ağacı şiirinin bilinmeyen öyküsü #1

    BİR DİĞER İDDİA

    Bir diğer iddia ise şu; Nazım Hikmet, kaçak olduğu ve polis tarafından aranıldığı günlerden bir gün sevgilisi Piraye’ye olan özleminden duramaz ve buluşmak ister. Bu sebeple de güvendiği bir arkadaşı aracılığıyla Piraye‘ ye haber ulaştırır.

    Fakat Nazım Hikmet’in arkadaşı sanıldığı gibi güvenilir birisi değildir. Öyle ki bu arkadaşı polislere, "Nazım’ın Gülhane Parkı’nda, en ulu ceviz ağacının altında buluşacak" diye haber verir.

    Buluşma günü gelip çatar, Piraye’nin hasreti ile yanan Nazım Hikmet, Gülhane Parkı’na gider. Gider gitmesine fakat her yer polis kaynamaktadır. Polislere görünmemek için meşhur ceviz ağacına tırmanıverir.

    AĞACIN TEPESİNDE BİR ŞAİR

    Nazım, ağacın tepesindeyken sevgilisi Piraye ceviz ağacının altında belirir ve kendisini beklemeye başlar. Polisler ise uzaktan Piraye’yi gözetlemekte, Nazım’ın onun yanına gelmesini beklemektedir.

    Polisler bir köşede… Piraye ağacın altında… Nazım ağacın tepesinde… Herkes birbirini beklemektedir. Şairimiz ne ağaçtan inebilir ne de sesini duyurabilir sevdasılına. Çaresiz bir şekilde kağıdını kalemini çıkarıp, o meşhur şiirini yazar.

    CEVİZ AĞACI

    Başım köpük köpük bulut
    İçim dışım deniz
    Ben bir ceviz ağacıyım
    Gülhane Parkı'nda
    Budak budak
    Şerham şerham ihtiyar bir ceviz
    Ne sen bunun farkındasın
    Ne polis farkında
    Ben bir ceviz ağacıyım
    Gülhane Parkı'nda
    Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl
    Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril
    Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil
    Yapraklarım ellerimdir
    Tam yüz bin elim var
    Yüz bin elle dokunurum sana İstanbul'a
    Yapraklarım gözlerimdir
    Şaşarak bakarım
    Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul'u
    Yüz bin yürek gibi
    Çarpar çarpar yapraklarım.
    Ben bir ceviz ağacıyım
    Gülhane Parkı'nda
    Ne sen bunun farkındasın
    Ne polis farkında


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