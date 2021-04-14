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- Nazlı Eray'ın Mırmır Osman kitabı raflarda
Nazlı Eray'ın Mırmır Osman kitabı raflarda
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 11:32
Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan Nazlı Eray, eserlerine bir yensini daha ekledi. Üretken kalem Eray'ın kitabı geçtiğimiz günlerde Everest Yayınları etiketiyle raflarda yerini alarak, okurlarla buluştu.
MIRMIR OSMAN
Kuledibi’ndeki Aztek Galerisi’nde meşhur tablolar sergilenmektedir. Sergiyi gezen Osman Mona Lisa’ya, Şişko Efe ise Marilyn Monroe’ya ilk görüşte âşık olur.
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GEÇMİŞ VE GEECEK YOLCULUĞU
Üstelik Mona da Osman’a karşı boş değildir. Osman’ın geçmişe Nazlı’nın ise geleceğe yolculuk yaptığı Şişhane Yokuşu’ndaki küçük mahallede yine akıl almaz şeyler oluyor.
Nazlı Eray
"ELİMDEN TUT"
“Elimden tut, atla çerçeveden aşağıya,” dedi Mona Lisa. O an galeri tenhaydı. Kimseler yoktu etrafta. Osman tablodan aşağıya atladı. Mona Lisa’yı iki elinden tutup dışarıya çekti. O da tablodan çıkmıştı.
Ergül Tosun
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