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    Nazlı Eray'ın Mırmır Osman kitabı raflarda

    Usta yazar Nazlı Eray'ın yeni kitabı Mırmır Osman Everest Yayınları etiketiyle yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 11:32
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    Nazlı Eray'ın Mırmır Osman kitabı raflarda

    Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan Nazlı Eray, eserlerine bir yensini daha ekledi. Üretken kalem Eray'ın kitabı geçtiğimiz günlerde Everest Yayınları etiketiyle raflarda yerini alarak, okurlarla buluştu.

    MIRMIR OSMAN

    Kuledibi’ndeki Aztek Galerisi’nde meşhur tablolar sergilenmektedir. Sergiyi gezen Osman Mona Lisa’ya, Şişko Efe ise Marilyn Monroe’ya ilk görüşte âşık olur.

    Nazlı Eray ın Mırmır Osman kitabı raflarda #1

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    Sayfa: 112

    GEÇMİŞ VE GEECEK YOLCULUĞU

    Üstelik Mona da Osman’a karşı boş değildir. Osman’ın geçmişe Nazlı’nın ise geleceğe yolculuk yaptığı Şişhane Yokuşu’ndaki küçük mahallede yine akıl almaz şeyler oluyor.

    Nazlı Eray ın Mırmır Osman kitabı raflarda #2

    Nazlı Eray

    "ELİMDEN TUT"

    “Elimden tut, atla çerçeveden aşağıya,” dedi Mona Lisa. O an galeri tenhaydı. Kimseler yoktu etrafta. Osman tablodan aşağıya atladı. Mona Lisa’yı iki elinden tutup dışarıya çekti. O da tablodan çıkmıştı.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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