Nazlı Eray'ın Mırmır Osman kitabı raflarda

Usta yazar Nazlı Eray'ın yeni kitabı Mırmır Osman Everest Yayınları etiketiyle yayınlandı.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden olan Nazlı Eray, eserlerine bir yensini daha ekledi. Üretken kalem Eray'ın kitabı geçtiğimiz günlerde Everest Yayınları etiketiyle raflarda yerini alarak, okurlarla buluştu.

MIRMIR OSMAN

Kuledibi’ndeki Aztek Galerisi’nde meşhur tablolar sergilenmektedir. Sergiyi gezen Osman Mona Lisa’ya, Şişko Efe ise Marilyn Monroe’ya ilk görüşte âşık olur.

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GEÇMİŞ VE GEECEK YOLCULUĞU

Üstelik Mona da Osman’a karşı boş değildir. Osman’ın geçmişe Nazlı’nın ise geleceğe yolculuk yaptığı Şişhane Yokuşu’ndaki küçük mahallede yine akıl almaz şeyler oluyor.

Nazlı Eray

"ELİMDEN TUT"

“Elimden tut, atla çerçeveden aşağıya,” dedi Mona Lisa. O an galeri tenhaydı. Kimseler yoktu etrafta. Osman tablodan aşağıya atladı. Mona Lisa’yı iki elinden tutup dışarıya çekti. O da tablodan çıkmıştı.

Ergül Tosun

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