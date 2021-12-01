Yazar Nazlı Eray'ın, Naz ve Kökteki Vampir kitabı okurlarla buluştu.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Nazlı Eray, okurlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Eray'ın yeni romanı Naz ve Köşkteki Vampir kitabı, raflardaki yerini alarak okurlarla buluştu.

Küçük Naz’ın babaannesiyle yaşadığı köşkte birtakım tuhaflıklar baş göstermiştir. Fal bakılırken kahve fincanlarının içinden fırlayıp köşke gelenler, Gül Perisi’nin aşkıyla canlanan Romalı bir gladyatör heykeli, plaktan çıkıp konser veren Elvis Presley ve geceleri köşkte dolaşıp konukları ısıran bir vampir!

Peki Naz, bahçedeki her şeyi gören Dut Ağacı’nın ve Hızır’ın yardımlarıyla bu esrarengiz olayları çözebilecek midir?

Sayfa: 144

KİTAPTAN...

"Salon boşalmıştı. Pesent Hanım kahve ve çay fincanlarını, tabakları, peçeteleri topluyordu. Babaannem yerine geçmiş, koltuğuna oturmuştu. Hasan Bey, Ben de kalkayım efendim dedi. Siz geceyi nerede geçireceksiniz? diye sordu babaannem. Bir yer bulurum artık kendime. Tanrı misafirisiniz, dedi babaannem. Romanya’dan geldiniz, kahve fincanından çıktınız. Bu gece sizi köşkte misafir edelim. Odamız var üst katta.”