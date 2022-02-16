Nazmi Özçelik öyküleri: Hayat Bir Tutam Çörekotu Tadında

Nazmi Özçelik'in yeni öykü kitabı, Hayat Bir Çörekotu Tadında yazarın sıra dışı ve dokunaklı öykülerinin toplamıdır.

Okumaya başlayacağınız kitap, oldukça dikkat gerektiren öykülerden oluşuyor. Bir imgeden ya da temadan bir bütüne doğru gittiğinizi sandığınız anda, o bütünün paramparça olduğunu ancak noktayla göz göze geldiğinizde anlayacaksınız.

Çünkü her bir öykü, aklınızdaki boşlukları doldura doldura ilerliyor ama yolun sonunda sayısız eksikliklerle baş başasınız artık.

Söz, yeni bir evre kazanmış ve geçmişin bütün izleri eleştiri eleğinden geçerek insancıl renklere bürünmüştür adeta…

Sözün her anlamı; sanattan sosyal yaşama, ikili ilişkilerden toplumsal yaralara kadar güçlü bir politik eleştiriyle yüklüdür.

Kurulan çok sade bir cümle, tasvir edilen sıradan bir berber dükkânı, anımsanan sevimsiz bir geçmiş ya da herhangi bir roman kahramanı; hepsi bu derin eleştiren payını alır.

Bu yüzden, Hayat Bir Tutam Çörekotu Tadında’daki öyküleri bir solukta okuyup geçemeyeceksiniz.

SAMİMİ BİR DİLLE ANLATIM

Mutlaka kaçırdığınız bir imge olacaktır ve geriye dönüp tekrar tekrar… Yazar, bütün öykülerinde samimi bir dili ve anlatımı seçmiştir. Çünkü masanın üzerini bir sürü şeyle doldurmak dikkati dağıtır…

NAZMİ ÖZÇELİK KİMDİR

İzmir Namık Kemal Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya mühendisliği, İstanbul Üniversitesi'nde İşletme Ekonomisi Yönetimi Uzmanlığı (MBA) ve Avustralya’da Tasmanya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim ve Seramik öğrenimi gördü. Avustralya'da yaşadığı dönemde, 4EB Radyosu Türkçe Bölümünde dört yıl programcı ve sunucu olarak amatör radyoculuk ve uzun yıllar Etnik SBS Radyosu için Türkçe Bölge Muhabirliği yaptı.

Sidney’de çıkan haftalık Dünya Gazetesi’nde iki yıl köşe yazıları yazdı. “Meryem Kız” adlı öyküsü 2008’de ‘Sözcükler Edebiyat Dergisi’nde yayımlandı. Yurt dışındaki bir yarışmada “Hasan’ın Öyküsü” adlı öyküyle ikincilik ödülü aldı. Akşam Ötüşleri adlı ilk şiir kitabı 2016 yılında, Kalbi Kırıklar Cenneti adlı ilk öykü kitabı ise 2019 yılı başında yayınlandı.

Yazarın edebiyat ve sanat üzerine yazıları yakın geçmişte Oggito ve İzlekler Sanat Dergisi’nde ve “Sanat ve Teknoloji” başlıklı derlemesi İzlekler’in Sanat3 kitabında yer aldı.

Parşömen Sanal Fanzin’deki düzenli günlük yazılarının yanında, aynı dergide edebiyat/sinema üzerine deneme/eleştiri yazılarını da sürdürmektedir.