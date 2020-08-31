Ne Kedisiz Ne Kitapsız ve Bilge Karasu

Ne Kedisiz Ne Kitapsız ve Bilge Karasu

Ne Kedisiz Ne Kitapsız, Bilge Karasu’nun birbirinden güzel denemelerinden oluşuyor. İlk baskısı 1994’te yapılan kitap, Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülünü alarak adından sıkça söz ettirdi.

Adından anlaşılacağı üzere kitap, okuma aşkı ve kediler üzerine yazılan yazılardan bir araya getirilerek oldukça az hacimli bir eser edebiyatseverlerle buluştu.

Günümüzde bile yazarın hem bu kitabı hem de diğer edebi ürünleri severek okunmakta ve üzerinde tartışmalar yapılmaktadır.

Doğrusunu söylemek gerekirse, Karasu’nun kitaplarını okumak için önceden bayağı mürekkep yalamak gerektiğini düşünülerdenim. Kitabı okumaya karar verenler bu gerçeği gördüklerinde bana hak vereceklerinden kuşkum yok.

BAŞARILI İÇERİK

Ne Kedisiz Ne Kitapsız’ı üniversite yıllarımda okumuştum. Hala kitaplığımın Bilge Karasu köşesinde müstesna yerinde her gün bana diğer kitaplarım gibi bana gülümseyerek bakıyordu.

Geçen akşam masama oturduğumda yarın kitap sayfası için ne yazmalıyım sorusuyla baş başa kaldım. Yerimden kalkıp, kitaplığıma doğru hamle yaptım.

AZAD OLMAK İSTEMEYEN OKUR

Elimin ilk uzandığı kitap benim de anlamayacağım biçimde Ne Kitapsız Ne Kedisiz deneme kitabı oldu. Oldukça başarılı ve zengin bir içeriği sahip olan kitap, Karasu’nun önemli eserlerinin başında gelmektedir.

Kitabı elime alıp daha önce gezindiğim satırları tekrar okuduğumda kendimi zaman yolculuğundaymış gibi hissettim. Yazarın, insanın zihnini parça parça eden cümleleri beni esir aldı. Azad olmayı o an hiç istemedim.

ÜRETKEN BİR YAZAR

Şiir dışında, roman, öykü, deneme alanında başarılı eserleri edebiyatımıza kazandıran Bilge Karasu, bireyin iç dünyasını, ölüm korkusunu, tutku, aşk, inançlar arasındaki çatışma gibi ve konuları nevi şahsına münhasır sembolik bir üslupla nakşetmiştir.

Özellikle yazdığı öykülerle öykücülük anlayışımıza yeni bir nefes getirdiğini söyleyebilirim.

Zira bu düşüncemi birçok edebiyat eleştirmenleri tarafından da daha önce dile getirilmiştir.

Öykülerinde bazıları; Troya’da Ölüm Vardı Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı Göçmüş Kediler Bahçesi Kısmet Büfesi Kılavuz Bilge Karasu, Gece romanıyla da başarılı grafiğini sürdürmeye devam etmiştir.

Aynı zamanda Elimde olan Ne Kitapsız Ne Kedisiz’in dışında Narla İncire Gazel adlı bir deneme kitabının da yazarıdır.

KONU ÇEŞİTLİLİĞİ

Yazar, kediler ve kitaplar dışında birçok konu başlıklarıyla okuyucularını düşündürüyor, bilgilendiriyor, eğlendiriyor. Onları bulundukları mekândan alıp uzak diyarlara gezintiye çıkartır.

Bunun yanında denemelerinde insanoğluna ait ne kadar duygu ve düşünce varsa hepsini ustalıkla anlatmıştır. Bilhassa, ölüm korkusu, bireyin iç dünyasına dair satırlar bendenizi düşündürdüğü gibi sizleri de aynı düşüncelere sevk edeceğini varsayıyorum.

EDEBİ KİŞİLİĞİ

Bilge Karasu’nun edebiyat sitili alışılmışın dışındadır. Çünkü bir yazarı ancak onu okuyabilenler bilir.

Mistik anlatımlar, insanın zihnini yoran ve bir o kadar da besleyen cümleler okuyucularda bazen aynı bazen de farklı fikir dünyalarında keşfe çıkartıyor. Aynı satırlar üzerinde münakaşa edebilecek kadar edebi bir lezzet onunki.

Eminim ki siz kitapseverler de benim gibi bir kitabı okumaya karar verdiğinizde nasıl bir dille yazıldığını, akıcı olup olmadığına bakarsınız.

Ya da önceden yazar ve kitap hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadan da çevrenizde size yapılan telkinler sonucunda okumalar yapıyor olabilirsiniz.

DİL VE BİÇİM

Aslında ilk başta söylemek istediğimi yazının sonlarına doğru saklamak istedim. O da şu ki; Bilge Karasu’nun anlatım tarzı sizi yorabilir, daha kitabın ilk sayfalarında bir kenara atıp kurtulma yollarını arayabilirsiniz.

Ağdalı ve kılçıklı bir dil sizi kitaptan okumaya alıkoymasın. Bilge Karasu’nun dili ağdalı değildir. Demek istediğim seçtiği kelimeler sizi birazcık olsa da yorabilir.

SIK SIK OKUNMASI GEREKN BİR YAZAR

Bu duruma düşmemek için yazının başında da belirttiğim gibi çok okumalar yapmak gerekir.

Ya da yanınızda mutlaka bir sözlük bulundurun. Patinaj yaptığınız her cümlede başvurabileceğiniz yardımcı kaynağınız yanı başınızda bulunsun. Sizleri korkuttuğumu sanmayın lütfen benim yaptığım sadece mürşitlik.

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