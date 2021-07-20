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    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi

    Bayram tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenler için okuma önerileri...
    • Özel İçerik
    • 20.07.2021 - 12:55
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    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi

    Bugün Kurban Bayramı... Kitap Ayracı olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Nice bayramlar dileriz...

    Bayramı doya doya yaşayalım ama kitap da okuyalım. Bunun için bayramda kitap okumak isteyenler okurlar için öneri listesi hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Hazan

    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi #1

    Otobiyografik roman tutkunlarına...

    Sayfa: 326

    Şiirli Yastık

    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi #2

    Deneme kitaplarına ilgi duyanlara...

    Sayfa: 192

    Gri Yosun Yanıyor

    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi #3

    Sürükleyici bir roman arayanlara...

    Sayfa: 464

    Biraz Söz Dinle

    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi #4

    Kişisel gelişim meraklılarına...

    Sayfa: 144

    Beş Dakika Daha

    Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi #5

    Eğlenirken öğrenmeyi seven çocuklara...

    Sayfa: 30

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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