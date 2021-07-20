- Haberler
- Kitap Haberleri
- Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi
Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi
Bayram tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenler için okuma önerileri...
- Özel İçerik
- 20.07.2021 - 12:55
Bugün Kurban Bayramı... Kitap Ayracı olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Nice bayramlar dileriz...
Bayramı doya doya yaşayalım ama kitap da okuyalım. Bunun için bayramda kitap okumak isteyenler okurlar için öneri listesi hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Hazan
Otobiyografik roman tutkunlarına...
Sayfa: 326
Şiirli Yastık
Deneme kitaplarına ilgi duyanlara...
Sayfa: 192
Gri Yosun Yanıyor
Sürükleyici bir roman arayanlara...
Sayfa: 464
Biraz Söz Dinle
Kişisel gelişim meraklılarına...
Sayfa: 144
Beş Dakika Daha
Eğlenirken öğrenmeyi seven çocuklara...
Sayfa: 30
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com