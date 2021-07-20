Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi

Ne okusam diye düşünenlere okuma listesi

Bayram tatilini kitap okuyarak geçirmek isteyenler için okuma önerileri...

Bugün Kurban Bayramı... Kitap Ayracı olarak herkesin bayramını kutluyoruz. Nice bayramlar dileriz...

Bayramı doya doya yaşayalım ama kitap da okuyalım. Bunun için bayramda kitap okumak isteyenler okurlar için öneri listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Hazan

Otobiyografik roman tutkunlarına...

Sayfa: 326

Şiirli Yastık

Deneme kitaplarına ilgi duyanlara...

Sayfa: 192

Gri Yosun Yanıyor

Sürükleyici bir roman arayanlara...

Sayfa: 464

Biraz Söz Dinle

Kişisel gelişim meraklılarına...

Sayfa: 144

Beş Dakika Daha

Eğlenirken öğrenmeyi seven çocuklara...

Sayfa: 30

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com