Ne okuyacağım diye düşünen okurlar için yeni kitaplardan öneriler Yeni bir haftaya daha başladık. "Ne okuyacağım" diyen okurlar için yeni bir okuma listesi hazırladık. İyi okumalar diliyoruz...

Mart ayının ikinci haftasındayız. Bu ay da kitapla dolu dolu geçsin diye yeni çıkanlardan öneriler sunmaya devam ediyoruz. Kitap raflarındaki yerini alan yeni kitaplardan siz okurlar için hazırladığımız listeye buyurun...

Bol kitaplı günler diliyoruz...

Bizimle Başladı

Ailesinden ona miras kalan öğrenilmiş çaresizliğe başkaldıran Lily’nin tüm acılara rağmen yeniden doğuşunun ümit ve sevgi dolu hikâyesi...

Sayfa: 376

Maud Martha

1953 tarihli Maud Martha, bilgelikle, vakarla, mizahla ve neşeyle bütün mücadelelerden güçlü çıkan siyah bir kadının sıradan yaşamının sıra dışı hikâyesidir.

Sayfa: 128

Tuhaf Pembe Yelpaze Vakası

En İyi Genç Yetişkin Roman dalında Edgar Ödülü ve En İyi Çocuk Kitabı dalında Edgar Ödülü ve James Tiptree Jr. Ödülü alan yazar Nancy Springer’ın altı kitaplık Enola Holmes Gizemi serisinden Netflix, iki film yaparak seyirciyle buluşturdu.

Sayfa: 152

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası: Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası, Osmanlı’nın son dönemini ve Cumhuriyet’in ilk yarısını merkeze Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü alarak konulara göre özel seçilmiş görseller eşliğinde sunuyor.

Sayfa: 416

Kelt Mitolojisi: İlahi Güçler Diyarlar ve Kahramanlar

Yalın anlatımıyla, romantizm, aşk, savaş, katliam, asalet ve alçaklık hakkında canlı hikâyeleri ve Kelt mitolojisinin temel yapı taşlarını birleştiriyor. Kelt mitlerine aşina olanların yanı sıra konuya meraklı okurları da memnun edecek.

Sayfa: 208

Pal Sokağı Çocukları

Kuşaklardır heyecanla okunan Pal Sokağı Çocukları, dayanışma, arkadaşlık, cesaret ve fedakârlık üzerine büyüsünü hiç kaybetmeyen bir çocuk klasiği.

Sayfa: 240

Yakınlıklar

Çağdaş İrlanda yazınının en ilgi çekici kalemlerinden Lucy Caldwell, Yakınlıklar'da yer alan öykülerde hayatın içinden alelade anları ele alıyor ve kahramanlarını kuşatan dünyayı içeriden resmediyor.

Sayfa: 144

Beklenmedik Anlar

İrlanda’nın güçlü isimlerinden Dermot Healy, zaman ve mekânda ileri geri hareket ederek marangoz Ollie’nin dramatik hikâyesini adalet, ırkçılık, ruhsal bozukluk ve sınıfsal ayrım temaları üzerinden kaleme alıyor.

Sayfa: 344

Erken Çöken Karanlık

Yazar, Erken Çöken Karanlık’ta; intihar üzerinde genlerin, yaşın, cinsiyetin bir etkisinin olup olmadığını, intihar salgınlarını, kişilerin nasıl ve neden teşebbüs kararı aldığını, kötü alışkanlıkların ve ilaçların intiharla ilişkisini, haber metinlerinin dil ve üslubunun olumlu ve olumsuz yanlarını, başarının ve zekânın intihar için bir sebep olup olmadığını ve daha pek çok meseleyi dikkatle sorguluyor.

Sayfa: 336

Para

On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı edebiyatının en önemli figürlerinden biri olan Ahmet Midhat Efendi aynı zamanda Osmanlı modernleşme sürecinde belirleyici bir role sahiptir. Girişimci pratikleri ve söylemleriyle de ön planda olan Ahmet Midhat, Felatun Bey ile Rakım Efendi romanındaki aşırılık ve itidal üzerinden kurduğu ikili karşıtlığı, 1887’de yayılanan Para romanında Sulhi ve Vahdeti karakterleri üzerinden çeşitlendirerek geliştirir.

Sayfa: 200

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