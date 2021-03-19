Ne okuyoruz ve okumada popülerlik

Ne okuyoruz ve okumada popülerlik

Bir kitabın çok satılması o kitabın "en çok okunan kitaplar"kategorisine girmesi için yeterli bir neden olmuyor çoğu zaman.

Sosyal medyanın gelişmesi beraberinde edebiyatta popülerliği de getirdi. Bu popülerlik daha çok elden ele dolaşan ve herkesin birbirine tavsiye ettiği kitaplardan oluşuyor.

Başlıkta da belirttiğimiz gibi bir kitabın çok satılması bazen yanıltıcı olabiliyor. Zaman az, kitap çok…

Peki; nitelikli kitap okuma nasıl olmalıdır?

Bu konuda yapılmış pek çok araştırma ve metin bulunmaktadır. Okuyuculara rehber niteliği taşıyan bu araştırmalardan okuyucuların ne kadar istifade etmesine bağlıdır. Toplu taşıma araçlarında sık seyahat ettiğim için bazı gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

İKİ YAZAR...

Hemen hemen herkesin elinde Stefan Zweig kitaplarını görüyorum. Bunun yanında edebiyatımızın çınarlarından Sabahattin Ali’yi de eklemek lazım.

Zweig’den başlayalım…

AŞK MI YOKSA POPÜLERLİK Mİ

Zweig, İkinci Dünya Savaşı’nda Hitler zulmünden ülkesinden kaçıp, çok sevdiği karısı Lotti ile intihar ettiğinde takvim yaprakları 22 Şubat 1942’yi gösteriyordu. Edebiyat dünyası bir dehasını kaybetmişti.

Geriye elden ele dolaşan kitapları kaldı. Zweig’in bu denli çok okunması kitaplarında aşkı ve sevgiyi derinlikli anlatması mı yoksa günümüz popülerliğinin getirdiği bir akım mı?

Aslında her iki faktörü de değerlendirmek lazım diyeceğim ama aşkı, sevgiyi sadece en iyi Zweig mi anlatıyor?

Hülasa, çok satan bir kitap bazen "en çok okunan eser olmayabiliyor" bunun da değerini okuyucular belirliyor.

Stefan Zweig

"EN ÇOK SATAN"

Kitap satan internet sitelerinin her ay düzenli olarak yayınladıkları "en çok satan" kitaplar başlığı kitapseverleri okunacak yapıt konusunda yönlendiriyor.

Sabahattin Ali dedikçe çoğumuzun aklına Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, Sırça Köşk, İçimizdeki Şeytan ve Değirmen kitapları ön sırada.

Sabahattin Ali’nin de kaderi maalesef Zweig’den farksız olmayacaktı. Çok sevdiği ülkesinden kerhen ayrılırken Bulgaristan sınırında ona refakatçilik eden Ali Ertekin tarafından hunharca katledilecekti.

Ne hazin…

ELDEN ELE DOLAŞAN KİTAP

Doğrusu ben de Sabahattin Ali’yi Kürk Mantolu Madonna ile tanıdım. Aldığım edebi tat beni diğer eserlerine itti. Kısa sürede bütün kitaplarını bitirdim. Son birkaç yıldır Sabahattin Ali kitapları tabiri caizse ekmek peynir gibi satılmaya başlandı.

Sabahattin Ali

ÇÜRÜTÜLEN BİR TEZ

Bu gelişmeyi daha çok okullarda okutulmaya bağlıyorum. Ama yetişkin okurlarda da aynı rağbeti görünce kendi kurduğum tezi bu sefer çürütmek zorunda kaldım. Popülerliğin hızlıca hayatımıza yer edinmesi, çoğu zaman etkisinde kalabiliyoruz. Sabahattin Ali şüphesiz tartışmasız bir yazar, münevverdir.

YAZI İŞÇİŞİ

Ölümünün üzerinden yarım asır geçmesine rağmen hala bu kadar okunması onun değerli yazı işçisi özelliğinden kaynaklanıyor.

NİTELİKLİ KİTAP OKUMAK

Yayınlanan her kitap okunur mu? Bunu kitap kurtları bile yapamaz. Nitekim her ay yeni yeni kitaplar rafları süslemeye devam ediyor.

Okur olarak bütün eserlere ulaşmak hem mali açıdan zor hem de zaman olarak. Dolayısıyla nitelikli kitapları okumak, okur için her daha sağlıklı bir yoldur.

ROMAN ÖN SIRADA

Bu çoğu zaman kitapseverin ne okuyacağına bağlıdır. Roman, hikaye, tarih, politika şeklinde sıraladığımızda ülkemizde en çok okunan roman oluyor.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com