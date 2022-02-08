Neden roman okumalıyız

Edebiyatta roman türü en çok sevilen ve okunan türlerden biridir. Roman okumak en başta hayal dünyasını genişletir.

Roman okumak bir gereklilik değildir. Güzeldir, keyiflidir, insana empati gücü verir. Ama Türkiye'de en çok okunan edebi türler arasında kuşkusuz roman vardır. Hem kolay okunması hem de duygu yoğunluğu sebebiyle roman öne çıkmaktadır.

Anlatımı yoğun edebi romanlar okumayı alışkanlık haline getirenlerin algısı daha kuvvetliyken popüler romanlar okuyanların algısının daha zayıf olduğu gözlemlenmiş.

EDEBİ KURMACANIN FARKI

Edebi kurmacanın farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu romanlar gerçeklerden kaçmanızı değil, gerçek dünyayı daha iyi anlamanızı sağlıyor. Karakterler edebi romanlarda bize meydan okurken, popüler tür romanlarında hikâyede ne olup bittiğini bir an evvel anlamamız için kullanılıyor.