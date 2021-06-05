Neden sürekli kitap biriktiririz

Okumak istiyoruz ama bir yandan da sürekli kitap alıp biriktiriyoruz. Burada öne çıkan faktör ise, kitap alım hastalığı..

Türkiye'de son zamanlarda ciddi oranda kitap okuyucusu arttı. Her yeni çıkan romanları, hikayeleri alıp okuruz. Hele sevdiğimiz bir yazarın kitabıysa bizi tutana aşk olsun..

Evde hemen hemen herkesin yığılan okunmayı bekleyen kitapları vardır. Bu yadsınamaz bir gerçektir.

Peki, neden elimizdeki kitap bitmeden yenisini niye alıyoruz? Yapılan bir araştırmaya göre; kitapseverler söz konusu kitap olunca doyumsuz oluyorlar ve gördüğü her kitabı almak istiyorlar.

KİTAPÇI ÖNÜNDEN GEÇMEK

Kitap kurtları çok bilirler bir kitapçının önenden geçmenin ne olduğunu. Ya içeri girip kitapları inceleyecek ve almadan çıkmayacak, ya da hızlı adımlarla kitapların çekim alanından uzaklaşacak. Ama çoğu zaman birinci seçenek devreye giriyor ve içeriye girilip, kitap alınıyor.

SIRAYA KOYUN, ACELE ETMEYİN

Bu durumda ne yapmalı sorusuna gelince.. Öncelikle okuma planları yapın ve önünüze bir zaman dilimi koyun.

Ben bu kitabı bir haftada bitiririm diye önünüze hedef koyun ve her gün düzenli aralıklarla okuyun. Kısa sürede kendinizdeki değişimi siz de fark edeceksiniz ve aslında yığılan kitapların bir bir bittiğini göreceksiniz.

Ergül tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com