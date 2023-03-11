Nefes kesen bir roman: Bir İdam Üzerine Danya Kukafka’nın yazdığı, nefes kesen kitap Bir İdam Üzerine soluk soluğa bir okuma sunuyor. Kitabı, yeni okumalar yapmak isteyenler için öneriyoruz.

Bir tarafta idamına 12 saat kalmış bir mahkûm, bir tarafta üç kadın: bir anne, bir kardeş ve bir dedektif. 12 saat içinde ölmesi planlanan bir adamın çeşitli sorgulamalarını okuduğumuz ve bir yandan da üç kadının trajedi dolu hikâyesine şahit olduğumuz Bir İdam Üzerine, nefes kesen gerilimi empatiyle harmanlıyor.

Hayatı geri sayıma dönüşmüş durumda olan Ansel ölümünü beklerken, “Tamamen kötü olunabilir mi?" Ya da tamamen iyi? "Ahlak sabit midir, akışkan mı?” gibi sorgulamaların içine hapsoluyor. “Hiç kimse tamamen kötü değildir. Hiç kimse de tamamen iyi değildir. Hepimiz aradaki kasvetli gride yaşayan birbirinin dengi canlılarız.”

Çok satan yazardan...

Uluslararası çok satan kitap Kardaki Kız’ın da yazarı olan Danya Kukafka New York Üniversitesi Gallatin School of Individualized Study mezunu ve edebiyat ajanı olarak çalışıyor.

Ürtertici bir kadın hikayesi

Bir İdam Üzerine adalet sistemimizi ve suç hikâyelerine olan kültürel takıntımızı sorgulayarak okura ürpertici bir kadınlık portresi de sunuyor.