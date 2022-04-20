Nefes kesen roman: Ölüm İlanı 2: Kader

Sunday Times Yılın Gerilim Kitabı ödülünün sahibi ve Çin'in çok satan gerilim yazarı Zhou Haohui tarafından kaleme alınan Ölüm İlanı 2: Kader...

Geçmişten gelen davalar çözülmeye başlarken yeni olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ölüm İlanı ismiyle birinci cildini yayımladığımız çok satan suç serisi, Kader ile sizi yeni bir maceraya çağırıyor.

Eski Erinyeler Yeşim Bahçesi’ndeki patlamada ölürken, şimdi halefi görevi devralmıştır. Onunla mücadele edecek başkomiser Pei yönetimindeki 4/18 Timi ise teğmen Yin, teknik gözetim memuru Zeng Rihua ve psikolog Bayan Mu tarafından desteklenmektedir.

Ölümü engellmek

Yeni Erinyeler ilk olarak bir otel odasında iki öğrenciyi öldürür ve katilin bıraktığı tek ipucu bir ölüm ilanıdır. Erinyeler kurbanlarına önceden bildirilmiş vahşi cinayetlerine hızla devam ederken 4/18 Timi geçmişte yaşanmış cinayetlerle bu yeni cinayetler arasında bağlantı kurmaya çalışır. Acaba Tim, katilden önce davranarak potansiyel kurbanların ölümünü engelleyebilecek ve acımasız Erinyeler’i yakalayabilecek midir?