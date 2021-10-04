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- Nefes kesen, Sis ve Gece romanı 25 yaşında
Nefes kesen, Sis ve Gece romanı 25 yaşında
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 11:03
- Güncelleme : 04.10.2021 - 11:09
Yapı Kredi Yayınları’nın Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak söyleşi, 7 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da. Türkçe polisiye edebiyatın yapı taşlarından Sis ve Gece, 25 yaşında. Ahmet Ümit’in, sözünü sakınmayan, cesur, hâlâ güncelliğini koruyan, usta işi ilk romanı 1996’da yayınlandı.
90’lı yılların Türkiye’sinden bir kesit sunarken aynı zamanda ülkenin hem yakın geçmişini hem de geleceğini de gösteren kurgusuyla eleştirmenlerin övgüsünü kazanan roman, yazarına parlak bir kariyerin kapısını açmıştır.
SİNEMAYA UYARLANDI
Sis ve Gece, 2007 yılında sinemaya uyarlanarak bu alanda da büyük yankı uyandırmıştır.
Ümit, 7 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da yayınlanacak söyleşide Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi, yazar Seval Şahin’in sorularını cevaplayacak…
İLK ROMANININ HEYECANI
Ahmet Ümit, 25. yaşında Sis ve Gece’nin yazılma serüvenini, edebiyatımızdaki ve kendi yazarlık yaşamındaki yerini, ilk romanının getirdiği heyecanı anlatacak…
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com