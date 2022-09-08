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    Nefes nefese bir serüven: Kırlangıç Baharı

    Yazar Ozan Arı'nın yeni romanı olan Kırlangıç Baharı, sürprizlerle dolu bir okuma vadediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 09:07
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    Nefes nefese bir serüven: Kırlangıç Baharı

    Terör örgütü dini bir cemaate üye olmaktan yargılanan, eski bir bakan. Yargı süreci devam ederken kurtuluşu Yeşil Göl’e sığınmakta bulur.

    Tabii ruhundaki yok edicilik, diktatörlük, geçmişte edindği siyasi tecrübelerle bir araya gelince içindeki canavar yeniden ortaya çıkacaktır.

    Sonunu seveceğiniz roman

    Yıkan, yok eden, parçalayan kurnaz bir diktatörün insanları ele geçirme çabasını ve her geçen gün biraz daha felakete sürüklenen Yeşil Göl’ün, yok edilmeye çalışılan eşsiz bir doğanın trajikomik öyküsünü ibretle okurken bütün bu kaos ortamının içinde yeşermeye çalışanbir aşk hikâyesine de gıptayla tanıklık edeceksiniz.

    Ama Kırlangıç Baharı’nın en çok sonunu seveceksiniz.

    Nefes nefese bir serüven: Kırlangıç Baharı #1

    Sayfa: 152

    Kitaptan

    "Yeşil Göl’ün başına gelenler bir kader miydi, yoksa bütün bunlara gözyumduğumuz için bütün suç bizde miydi ? Yeşil Göl sözde muhtaç olduğu medeniyetseviyesine, çağdaşlığa, demokrasiye doğru yol alırken şüphesiz ki bizler de yıllardırinşa ettiğimiz. Doğal hayatımızdan, insanlığımızdan farkında olmadan bir biruzaklaşıyorduk. Sonradan bazılarımız bütün bu olanlara kader dedik, bazılarımız ise aptallığımıza yandık durduk."


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